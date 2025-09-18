खाली पेट दूध पीने से क्या होता है?

Should We Drink Milk Empty Stomach: दूध को कई तरह के पोषक तत्वों का भंडार माना जाता है. इसमें मौजूद कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन D और कई जरूरी तत्व शरीर को स्वस्थ रखने में बेहद मददगार साबित हो सकते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं? जहां दूध पीने के कई फायदे हैं, वहीं कुछ नुकसान भी हैं. जी हां बिल्कुल सही सुना आपने, अगर आप सुबह खाली पेट दूध का सेवन करते हैं तो आज से ही बदल लें अपनी ये आदत. क्योंकि सुबह खाली पेट दूध पीने से शरीर को कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. तो चलिए जानते हैं दूध पीने के नुकसान.

Khali Pet Doodh Peene Ke Nuksan | Khali Pet Dudh Kyon Nahin Pina Chahie | Khali Pet Dudh Pine Se Kya Hota Hai

दूध पीने के नुकसान

पाचन: खाली पेट दूध का सेवन पेट में गैस, ब्लोटिंग और दस्त का कारण बन सकता है. इसलिए जो लोग पेट से जुड़ी दिक्कतों से परेशान रहते हैं, उनके लिए खाली पेट दूध को पीना समस्या को और बढ़ा सकता है. पाचन क्रिया को ठीक रखना चाहते हैं? खाली पेट मिल्क पीने से बचें.

इसे भी पढ़ें: बीपी कंट्रोल करने के लिए क्या करें?

हार्टबर्न: खाली पेट दूध पीने से एसिडिटी और हार्टबर्न की समस्या का सामना करना पड़ सकता है, खासकर उन लोगों को जो पहले से ही इन दिक्कतों से परेशान हैं. इसलिए एसिडिटी और हार्टबर्न से दूर रहने के लिए खाली पेट दूध पीने से बचें.

लैक्टोज इन्टॉलरेंस: लैक्टोज इन्टॉलरेंस लोगों को खाली पेट दूध पीने से पेट दर्द, डायरिया या उल्टी जैसी समस्याएं हो सकती हैं. इसलिए जो लोग इस समस्या से पीड़ित रहते हैं उन्हें दूध से परहेज करना चाहिए.

ब्लड शुगर: खाली पेट दूध पीने से ब्लड शुगर का लेवल तेजी से बढ़ सकता है, जो डायबिटीज के मरीजों के नुकसानदायक हो सकता है. इसलिए डायबिटीज के मरीजों को खाली पेट दूध पीने से पहले डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए क्योंकि यह ब्लड शुगर लेवल को प्रभावित कर सकता है.

बलगम: कुछ लोगों को खाली पेट दूध पीने से बलगम की समस्या हो सकती है. जो खांसी या गले की खराश का कारण बन सकती है. खासकर सर्दी-जुकाम में दूध से बचना बेहतर होता है.

Watch Video: Gurudev Sri Sri Ravi Shankar Podcast: Stress, Anxiety, Relationship | तनाव कैसे दूर करें

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)