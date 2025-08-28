विज्ञापन
क्या दालचीनी ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करती है? जान लें सेवन का सही तरीका

Cinnamon For Lower Blood Sugar: क्या वाकई दालचीनी ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करती है? दालचीनी सिर्फ एक मसाला नहीं है, बल्कि यह औषधीय गुणों से भरपूर है. आइए इस मसाले का इस्तेमाल करने का तरीका.

Cinnamon For Lower Blood Sugar: दालचीनी को डायबिटीज रोगियों के लिे फायदेमंद माना जाता है.

Cinnamon For Lower Blood Sugar: आजकल डायबिटीज यानी डायबिटीज एक आम समस्या बन चुकी है. भागदौड़ भरी जिंदगी, बैलेंस खानपान और तनाव के कारण ब्लड शुगर लेवल असामान्य हो जाता है. ऐसे में लोग प्राकृतिक और घरेलू उपायों की ओर रुख करते हैं. इसी कड़ी में एक नाम बार-बार सामने आता है, दालचीनी. लेकिन, क्या वाकई दालचीनी ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करती है? दालचीनी सिर्फ एक मसाला नहीं है, बल्कि यह औषधीय गुणों से भरपूर है. आइए जानते हैं कि दालचीनी कैसे काम करती है, इसके फायदे क्या हैं और इसका सेवन कैसे करना चाहिए.

दालचीनी कैसे करती है ब्लड शुगर कंट्रोल?

दालचीनी में एंटी-डायबिटिक गुण पाए जाते हैं, जो शरीर में इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाते हैं. इससे शरीर ग्लूकोज को बेहतर तरीके से उपयोग कर पाता है और ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रहता है. इसमें मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट्स शरीर में सूजन को कम करते हैं और कोशिकाओं को नुकसान से बचाते हैं.

कुछ शोधों के अनुसार, दालचीनी का नियमित सेवन टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों में ब्लड शुगर को कम करने में सहायक हो सकता है.

दालचीनी का सेवन करने का सही तरीका

1. दालचीनी की चाय: एक कप पानी में आधा चम्मच दालचीनी पाउडर डालकर उबालें. छानकर सुबह खाली पेट पी सकते हैं.
2. गुनगुने पानी के साथ: चुटकीभर दालचीनी पाउडर को गुनगुने पानी में मिलाकर रोज सुबह सेवन करें.
3. दूध या स्मूदी में मिलाकर: दालचीनी पाउडर को दूध, ओट्स या स्मूदी में मिलाकर लिया जा सकता है.
4. खाने में शामिल करें: सब्जियों, दाल या सलाद में हल्की मात्रा में दालचीनी डालकर सेवन करें.

इस बात का ध्यान रखें:

  • रोजाना 1 से 2 ग्राम दालचीनी पर्याप्त होती है. ज्यादा मात्रा में सेवन करने से लिवर पर असर पड़ सकता है.
  • गर्भवती महिलाएं या कोई गंभीर बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति डॉक्टर की सलाह के बिना इसका सेवन न करें.
  • दालचीनी कोई चमत्कारी इलाज नहीं है, बल्कि यह एक पूरक उपाय है. दवाओं की जगह इसका इस्तेमाल न करें.

दालचीनी एक सस्ता, सरल और प्रभावी घरेलू उपाय है जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है. लेकिन, इसका सेवन सही मात्रा और तरीके से करना जरूरी है. साथ ही, बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज और डॉक्टर की सलाह भी उतनी ही जरूरी है. अगर आप प्राकृतिक उपायों की तलाश में हैं, तो दालचीनी आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

