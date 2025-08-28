विज्ञापन
विशेष लिंक

आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए मशहूर हैं ये 7 फूड्स, कमजोर नजर वालों के लिए रामबाण से कम नहीं

Eyesight Badhane Ke Liye Kya Khayen: आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए फूड्स की तलाश कर रहे हैं, तो यहां हमने ऐसे 7 फूड्स की लिस्ट बनाई है जो कमजोर नजर को ठीक करने में मदद करते हैं. इन्हें अपनी डाइट में जरूर शामिल करें.

Read Time: 4 mins
Share
आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए मशहूर हैं ये 7 फूड्स, कमजोर नजर वालों के लिए रामबाण से कम नहीं
What Food To Eat to Improve Eyesight: आंखों की रोशनी के लिए सुपरफूड.

What Food To Eat to Improve Eyesight: आपने देखा होगा आजकल बच्चों के भी चश्मे लगे होते है. उम्र बढ़ने के साथ आंखों की रोशनी कमजोर होना स्वाभाविक है.लेकिन, जवान लोग और बच्चों की आंखों कमजोर होना एक चिंता की बात है. आंखें कमजोर क्यों हो रही हैं? ये एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी, घंटों स्क्रीन के सामने बैठना, नींद की कमी और पोषण की अनदेखी है. ये सब हमारी आंखों की सेहत पर बुरा असर डालते हैं. खासकर खानपान में बदलाव होने से हमें वे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे जिनकी हमारी आंखों को जरूरत है. आंखें कमजोर होने के लक्षण समझा और तुरंत अपनी डाइट में बदलाव करना बहुत जरूरी है. आंखो की रोशनी कमजोर होने के लक्षण धुंधला दिखना, सिरदर्द होना, आंखों में दर्द आदि होते हैं. क्या आप जानते हैं कि कुछ खास फूड्स ऐसे हैं जो आंखों की रोशनी को बेहतर बनाने में मददगार साबित हो सकते हैं?

अगर आप चाहते हैं कि आपकी आंखें तेज रहें, तो सिर्फ चश्मे या दवाइयों पर निर्भर न रहें. अपनी डाइट में ऐसे पोषक तत्वों को शामिल करें जो आंखों को अंदर से मज़बूत बनाएं. आइए जानते हैं उन 7 सुपरफूड्स के बारे में जो आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए मशहूर हैं.

ये भी पढ़ें- सोने से पहले पानी में मिलाकर रोज पिएं ये एक चीज, सुबह अपने आप होगा पेट साफ

आंखों की रोशनी बढ़ाने में मददगार फूड्स - (Foods That Help Improve Eyesight Effectively)

1. गाजर (Carrot)

गाजर को आंखों के लिए सबसे अच्छा माना जाता है. गाजर में भरपूर मात्रा में विटामिन A और बीटा-कैरोटीन होता है, जो रेटिना को हेल्दी रखने में मदद करता है. ये आंखों की रोशनी को तेज करने के लिए सबसे लोकप्रिय फूड माना जाता है.

Latest and Breaking News on NDTV

2. पालक (Spinach)

हरी सब्जियों में पालक को सबसे ज्यादा हेल्दी माना जाता है. पालक में ल्यूटिन और जेक्सैन्थिन नामक एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो आंखों को यूवी किरणों और ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाते हैं. ये तत्व मोतियाबिंद और उम्र से जुड़ी आंखों की समस्याओं को रोकने में मदद करते हैं.

ये भी पढ़ें- किस विटामिन की कमी से होता है माइग्रेन? कमी दूर करने के लिए खाएं ये चीजें

3. फैटी फिश

फैटी फिश जैसे साल्मन, टूना में ओमेगा-3 फैटी एसिड होता है, जो आंखों की ड्रायनेस को कम करता है और रेटिना को पोषण देता है. ये आंखों की कार्यक्षमता को बनाए रखने में सहायक है.

4. अंडा (Egg)

अंडे की जर्दी में ल्यूटिन, जेक्सैन्थिन और विटामिन E होता है. ये आंखों को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं और उम्र के साथ आने वाली समस्याओं को कम करते हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: Pexels

5. नट्स और बीज

बादाम, अखरोट, चिया सीड्स में विटामिन ई और ओमेगा-3 भरपूर मात्रा में होता है, जो आंखों की कोशिकाओं को नुकसान से बचाता है और रोशनी को बनाए रखने में मदद करता है.

6. सिट्रस फ्रूट्स

 नींबू, संतरा, मौसंबी ये फल विटामिन सी से भरपूर होते हैं, जो आंखों की रक्त वाहिकाओं को स्वस्थ रखते हैं और मोतियाबिंद जैसी समस्याओं से बचाते हैं.

7. ब्रोकली

ब्रोकली में विटामिन A, C और E के साथ-साथ ल्यूटिन भी होता है. ये आंखों की सेल्स को रिपेयर करने और उन्हें हेल्दी बनाए रखने में बेहद मददगार होता है.

Watch Video: Gurudev Sri Sri Ravi Shankar: Stress, Anxiety से लेकर Relationship, Spirituality तक हर बात

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Eyesight, Weak Eyes, Eye Vision Kaise Thik Kare, What To Eat To Improve Eyesight, Ankho Ki Roshni Badhane Ke Upay, Kamjor Aankhon Ke Liye Kya Khaye, Aankhon Ke Liye Best Food, Drishti Sudharne Ke Gharelu Nuskhe, Aankhon Ki Roshni Badhane Wale Food, Aankhon Ke Liye Superfoods, Aankhon Ki Roshni Ke Liye Vitamins, Gajar Aankhon Ke Liye Fayde, Palak Aankhon Ke Liye Upyogi, Vitamin A Rich Food For Eyes, Dry Fruits For Eyesight, Fish For Eye Health, Ande Aankhon Ke Liye Ache Hain Kya, Foods For Better Vision, Ankho Ki Roshni Badhane Wale Food, Kamjor Aankhon Ke Liye Kya Khana Chahiye, Eyesight Improve Karne Ke Tips In Hindi, Best Diet For Weak Eyes, Eye Health Ke Liye Kya Khaye
Get App for Better Experience
Install Now