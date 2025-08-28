आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए मशहूर हैं ये 7 फूड्स, कमजोर नजर वालों के लिए रामबाण से कम नहीं

What Food To Eat to Improve Eyesight: आपने देखा होगा आजकल बच्चों के भी चश्मे लगे होते है. उम्र बढ़ने के साथ आंखों की रोशनी कमजोर होना स्वाभाविक है.लेकिन, जवान लोग और बच्चों की आंखों कमजोर होना एक चिंता की बात है. आंखें कमजोर क्यों हो रही हैं? ये एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी, घंटों स्क्रीन के सामने बैठना, नींद की कमी और पोषण की अनदेखी है. ये सब हमारी आंखों की सेहत पर बुरा असर डालते हैं. खासकर खानपान में बदलाव होने से हमें वे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे जिनकी हमारी आंखों को जरूरत है. आंखें कमजोर होने के लक्षण समझा और तुरंत अपनी डाइट में बदलाव करना बहुत जरूरी है. आंखो की रोशनी कमजोर होने के लक्षण धुंधला दिखना, सिरदर्द होना, आंखों में दर्द आदि होते हैं. क्या आप जानते हैं कि कुछ खास फूड्स ऐसे हैं जो आंखों की रोशनी को बेहतर बनाने में मददगार साबित हो सकते हैं?

अगर आप चाहते हैं कि आपकी आंखें तेज रहें, तो सिर्फ चश्मे या दवाइयों पर निर्भर न रहें. अपनी डाइट में ऐसे पोषक तत्वों को शामिल करें जो आंखों को अंदर से मज़बूत बनाएं. आइए जानते हैं उन 7 सुपरफूड्स के बारे में जो आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए मशहूर हैं.

आंखों की रोशनी बढ़ाने में मददगार फूड्स - (Foods That Help Improve Eyesight Effectively)

1. गाजर (Carrot)

गाजर को आंखों के लिए सबसे अच्छा माना जाता है. गाजर में भरपूर मात्रा में विटामिन A और बीटा-कैरोटीन होता है, जो रेटिना को हेल्दी रखने में मदद करता है. ये आंखों की रोशनी को तेज करने के लिए सबसे लोकप्रिय फूड माना जाता है.

2. पालक (Spinach)

हरी सब्जियों में पालक को सबसे ज्यादा हेल्दी माना जाता है. पालक में ल्यूटिन और जेक्सैन्थिन नामक एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो आंखों को यूवी किरणों और ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाते हैं. ये तत्व मोतियाबिंद और उम्र से जुड़ी आंखों की समस्याओं को रोकने में मदद करते हैं.

3. फैटी फिश

फैटी फिश जैसे साल्मन, टूना में ओमेगा-3 फैटी एसिड होता है, जो आंखों की ड्रायनेस को कम करता है और रेटिना को पोषण देता है. ये आंखों की कार्यक्षमता को बनाए रखने में सहायक है.

4. अंडा (Egg)

अंडे की जर्दी में ल्यूटिन, जेक्सैन्थिन और विटामिन E होता है. ये आंखों को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं और उम्र के साथ आने वाली समस्याओं को कम करते हैं.

5. नट्स और बीज

बादाम, अखरोट, चिया सीड्स में विटामिन ई और ओमेगा-3 भरपूर मात्रा में होता है, जो आंखों की कोशिकाओं को नुकसान से बचाता है और रोशनी को बनाए रखने में मदद करता है.

6. सिट्रस फ्रूट्स

नींबू, संतरा, मौसंबी ये फल विटामिन सी से भरपूर होते हैं, जो आंखों की रक्त वाहिकाओं को स्वस्थ रखते हैं और मोतियाबिंद जैसी समस्याओं से बचाते हैं.

7. ब्रोकली

ब्रोकली में विटामिन A, C और E के साथ-साथ ल्यूटिन भी होता है. ये आंखों की सेल्स को रिपेयर करने और उन्हें हेल्दी बनाए रखने में बेहद मददगार होता है.

