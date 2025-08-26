विज्ञापन
विशेष लिंक

दही के साथ भूलकर भी ना खा लें ये 4 चीजें, वरना पड़ जाएंगे लेने के देने, स्किन से लेकर पेट तक को पहुंचा सकता है नुकसान

Dahi Ke Sath Kya Nahi Khaye: अगर आप भी दही खाने के शौकीन हैं और अपनी हर मील में इसको शामिल करते हैं तो पहले जान लीजिए कि किन चीजों के साथ आपको इसका सेवन नहीं करना चाहिए.

Read Time: 3 mins
Share
दही के साथ भूलकर भी ना खा लें ये 4 चीजें, वरना पड़ जाएंगे लेने के देने, स्किन से लेकर पेट तक को पहुंचा सकता है नुकसान
Curd Side Effects: दही के साथ इन चीजों को खाने से बचना चाहिए.

Bad Comination With Curd: क्या आपको भी दही खाना पसंद है? ये ना सिर्फ स्वाद में अच्छा होता है, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है. दही में कैल्शियम, प्रोटीन, आयोडीन, पोटैशियम और फॉस्फोरस जैसे पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. दूध के फर्मेंट होने से बनने वाले दही में अच्छे बैक्टीरिया (गुड बैक्टीरिया) होते हैं, जो हमारे पाचन और इम्यून सिस्टम के लिए फायदेमंद होते हैं. लेकिन ध्यान रखें, दही को कुछ चीजों के साथ मिलाकर खाना आपकी सेहत को नुकसान भी पहुंचा सकता है. कुछ ऐसे खाने हैं जिन्हें दही के साथ नहीं खाना चाहिए. आइए जानते हैं उन चीजों के बारे में, जिन्हें दही के साथ खाने से बचना चाहिए.

दही के साथ क्या नहीं खाएं (Dahi Ke Sath Kya Na Khaye:

ये भी पढ़ें: कोलेजन बूस्ट करने वाली ये चीज बनाएगी आपको अंदर से फिट और बाहर से ग्लोइंग, Collagen Boost करने के नेचुरल सोर्स

ऑयली फूड

कभी भी भूलकर भी दही के साथ ऑयली फूड जैसे- पराठा, भठूरे, पूरी को नहीं खाना चाहिए. इससे डाइजेशन की समस्या हो जाती है. पूरा दिन आलस से भर जाता है. यही कारण है कि दही से साथ ऑयली चीजों को खाने से मना किया जाता है.

प्याज

प्याज की तासीर गर्म होती है. जबकि दही कुलेंट का काम करता है. अब अगर दोनों को एक साथ खा लिया जाए तो एलर्जी, एक्जिमा, सोरिएसिस और रैशेज जैसी समस्याएं हो सकती हैं.

दूध

दही और दूध को एक साथ खाने से बचना चाहिए. दरअसल, ऐसा करने पर एसिडिटी, हार्टबर्न और पेट फूलने की समस्या हो सकती है. क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं. 

आम

प्याज की तरह आम की तासीर भी गर्म होती है. इसलिए दही के साथ आम को नहीं खाना चाहिए. दही के साथ आम भी खाने से पेट फूल जाता है और गैस बनने लगती है. ऐसे में डाइजेशन की समस्या हो जाती है और स्किन पर रेशेज की प्रॉब्लम भी हो सकती है.

History of Samosa- Swaad Ka Safar | समोसे का इतिहास | जानें ईरान से भारत कैसे पहुंचा समोसा

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Dahi Ke Nuksan, Dahi Ke Sath Kya Na Khaye, Dahi Ke Sath Bhulkar Bhi Na Khaye, Dahi Aur Pyaz, Dahi Aur Aam, Dahi Aur Khatte Phal, Dahi Aur Talahua Khana, Dahi Aur Machhli, Dahi Eating Mistakes, Dahi Food Combination, Ayurveda Food Rules, Dahi Health Tips, Dahi Se Judi Galtiyan, Dahi Diet Mistakes, Dahi Ke Saath Kya Avoid Kare, These 5 Thing Should Not Eat With Curd, Dahi Ke Sath Kya Nahi Khaye, Bad Food Combination With Curd, What Should Not Eat With Curd, Dahi Ke Fayde
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com