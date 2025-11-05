Kartik Purnima 2025: कार्तिक पूर्णिमा पर किस राशि को कौन सा जलाना चाहिए दीया, जानें दीपदान का महाउपाय

Kartik Purnima 2025 Rashi Ke Anusar Deepdaan: आज कार्तिक मास की पूर्णिमा यानि देव दीपावली का पावन पर्व मनाया जा रहा है.​ हिंदू मान्यता के अनुसार आज के दिन देवतागण दिवाली मनाने के लिए स्वर्गलोक से पृथ्वी पर आते हैं क्योंकि आज के दिन ही भगवान शिव ने तीन त्रिपुरासुर यानि तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली का वध करके देवताओं को उनके आतंक से मुक्ति दिलाई थी. देव दिवाली के दिन न सिर्फ किसी पवित्र जल तीर्थ पर स्नान और दान का बल्कि ​संध्या के समय किए जाने वाले दीपदान का भी विशेष महत्व होता है. आज शाम को किस राशि के व्यक्ति को कौन सा दीया जलाने पर गुडलक प्राप्त होगा, इसके बारे में बता रही हैं जानी-मानी ज्योतिषाचार्य डॉ. नीति शर्मा.

12 राशियों के लिए दीपदान का महाउपाय

देव दीपावली के दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ जलाया गया दिया न सिर्फ आपके जीवन से जुड़े अंधियारे को दूर करने का बल्कि नवग्रहों से जुड़े दोष को दूर करने का माध्यम बनता है. आइए जानते हैं कि आपके लिए कैसा दीया जलाना शुभता और सौभाग्य को बढ़ाने का जरिया बन सकता है.

मेष राशि: मेष राशि के जातकों को देव दीपावली के दिन पूर्व दिशा में दीपदान करना चाहिए. आज यदि आप तांबे से बने दीये में शुद्ध घी डालकर दीपदान करते हैं तो आपको करियर-कारोबार से लेकर विभिन्न क्षेत्र में तेजी से उन्नति करने का आशीर्वाद प्राप्त होगा.

वृषभ राशि: वृषभ राशि जिसके स्वामी स्वयं शुक्र देव है, उस राशि से जुड़े लोगों को आज दक्षिण दिशा में तिल के तेल का दीप जलाना चाहिए. ऐसा करने पर आपके स्थायी धन और संपत्ति में वृद्धि होगी.

मिथुन राशि: मिथुन राशि जिसके स्वामी ग्रहों के राजकुमार बुध है, उस राशि के लोगों को आज कार्तिक पूर्णिमा के दिन पश्चिम दिशा में दीप जलाकर विशेष रूप से तुलसी माता को प्रणाम करना चाहिए. दीये और पूजा के इस उपाय से उन्हें मानसिक शांति और सफलता प्राप्त होगी.

कर्क राशि: कर्क राशि जिसके स्वामी चंद्र देवता हैं, आज उन्हें देव दिवाली के दिन उत्तर दिशा में घी का दीप जलाना चाहिए. दीये के इस उपाय से उन्हें पारिवारिक सुख और उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी.

सिंह राशि: सिंह राशि जिनके स्वामी नवग्रहों के राजा भगवान सूर्य हैं, उस राशि से जुड़े लोगों को देव दिवाली के दिन किसी देवालय यानि मंदिर में जाकर विशेष रूप से दीपदान करना चाहिए. दीये के इस उपाय को करने पर उनके यश और पद में वृद्धि होती है तथा उनका आध्यात्मिक उत्थान होता है.

कन्या राशि: कन्या राशि के जातकों को आज कार्तिक मास की पूर्णिमा यानि देव दिवाली पर किसी पवित्र जल स्रोत जैसे गंगा नदी या सरोवर आदि के किनारे जाकर दीप जलाना चाहिए. इस उपाय को करने पर उन्हें आरोग्य और सौभाग्य की प्राप्ति होगी.

तुला राशि: देव दिवाली के दिन तुला राशि के जातकों को विशेष रूप से तुलसी माता और धन की देवी मां लक्ष्मी के आगे दीपदान करना चाहिए. दीये के इस उपाय से उन्हें वैवाहिक सुख और आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी.

वृश्चिक राशि: आज देव दिवाली पर वृश्चिक राशि के जातकों को किसी शिवालय पर जाकर शिवलिंग के पास दीपदान करना चाहिए. देवों के देव महादेव के पास दीया जलाने से आपके शत्रुओं का नाश और आपकी शक्तियों में इजाफा होगा.

धनु राशि: धनु राशि जिसके स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति हैं, उन्हें आज देव दिवाली के दिन विशेष रूप से पीतल के दीप में घी डालकर किसी मंदिर में जलाना चाहिए. इस उपाय को करने पर आपके सौभाग्य और गुरु कृपा में वृद्धि होगी.

मकर राशि: मकर राशि के जातक जिसके स्वामी शनिदेव हैं, उन्हें आज अपने राशि स्वामी के मंदिर पर जाकर तिल के तेल का दीप अर्पित करना चाहिए. दीये के इस उपाय से उनके द्वारा किए जाने वाले काम सफल होंगे और उन्हें शीघ्र ही कर्ज से मुक्ति मिलेगी.

कुंभ राशि: कुंभ राशि के स्वामी भी शनिदेव ही हैं. आज इस राशि से जुड़े लोगों को गंगा नदी या फिर किसी अन्य जल तीर्थ में जाकर बहते हुए जल में दीप प्रवाहित करना चाहिए. इस उपाय को करने पर उनकी सुख-सौभाग्य के साथ मोक्ष की कामना पूरी होगी.

मीन राशि: देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन से जुड़े लोगों को आज देव दिवाली पर किसी मंदिर के प्रवेश द्वार पर विशेष रूप से शुद्ध घी का दीया जलाना चाहिए. दीये के इस उपाय को करने पर उनके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और उन्हें सुख-शांति का आशीर्वाद प्राप्त होगा.

देव दिवाली का विशेष दान और साधना

• गंगा स्नान और दीपदान - 5 नवंबर की रात्रि में विशेष पुण्यदायक.

• तिल, गुड़, घी, वस्त्र, और अन्नदान - शनि, चंद्र और गुरु की कृपा हेतु.

• ॐ नमः शिवाय और ॐ गुरवे नमः का जप - आत्मदीप जागरण हेतु.

• “दीपदानं महादानं” - यह वाक्य इस दिन साक्षात सत्य होता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)