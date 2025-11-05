Kartik Purnima, Dev Deepawali 2025 Wishes: देव दीपावली और कार्तिक पूर्णिमा आज, इस खास मौके पर अपनों को इन संदेशों से भेजें शुभकामनाएं

Kartik Purnima, Dev Deepawali ki Hardik Shubhkamnayein: आज यानी 5 नवंबर 2025 दिन बुधवार को कार्तिक पूर्णिमा मनाई जा रही है. हिन्दू धर्म में ये तिथि बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है. इस दिन गंगा स्नान और दान करना काफी शुभ माना जाता है. हिंदू पंचांग के अनुसार, पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 4 नवंबर 2025 को रात में 10 बजकर 36 मिनट पर हो गई है. वहीं, इसका समापन 5 नवंबर शाम 6 बजकर 48 मिनट पर होगा. बता दें कि कार्तिक पूर्णिमा पर देव दीपावली का भी खास पर्व मनाया जाता है. कहा जाता है कि इस दिन देवी-देवता दिवाली मनाने के लिए धरती पर आते हैं. पूरे देश में कार्तिक पूर्णिमा और देव दिवाली का पर्व बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है. इस खास मौके पर आप नीचे दिए गए कुछ चुनिंदा संदेशों से अपने दोस्तों, परिवार, रिश्तेदारों को शुभकामनाएं दे सकते हैं.
1. आज करें दीप दान
भगवान को करें प्रणाम
देव दिवाली आपके जीवन में खुशहाली लाए
देव दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं
2. प्यार की बंसी बजे
प्यारी की हो शहनाई
खुशियों के दीप जलें
कभी दुख ना ले अंगड़ाई
कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं
3. दीपों का ये पावन त्योहार है
लाया आपके लिए खुशियां हजार है
लक्ष्मी जी विराजें आपके घर पर
यही कामना है उस परवरदिगार
हमारे शुभकामनाएं करे स्वीकार
शुभ देव दिवाली!
4. खुशी हर रात चांद बनकर आए,
दिन का उजाला शान बनकर आए,
कभी दूर ना हो आपके चेहरे से हंसी,
यह कार्तिक पूर्णिमा ऐसी सौगात लेकर आए.
कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं
5. सुख समृधि आपको मिले इस देव दीवाली
दुख से मुक्ति मिले इस दीवाली
मां लक्ष्मी का आशीर्वाद हो
और लाखों खुशिया मिले इस देव दीवाली!
देव दिवाली की शुभकामनाएं!
6. धन की वर्षा हो इतनी की
हर जगह आपका नाम हो
दिन रात आपको व्यापार में लाभ हो
यही शुभकामना है हमारी
कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं
7. जीवन आपका खुशियों से भरा रहे
पल-पल सुनहरे फल खिलते रहें
कभी न करना पड़े कांटो का सामना
आपका जीवन खुशियों से भरा रहे
देव दिवाली पर हमारी यही शुभकामना!
8. कार्तिक पूर्णिमा का ये पावन त्योहार
आपके लिए लाये ख़ुशियाँ हज़ार
भगवान विष्णु विराजें आपके द्वार
हमारी शुभकामनाएं करे स्वीकार
कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभ कामनाएं
9. काशी में देवों का लग रहा मेला
हर ओर गूंज रहा शिव-शंभू का शोर,
गंगा के घाटों पर जगमगाते दीपक
आओ हम सब मिलकर मनाएं देव दीपावली,
देव दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं
10. हर जगह आपका नाम हो
दिन रात आपको व्यापार में लाभ हो
यही शुभकामना है हमारी....
ये पूर्णिमा आपके लिये बहुत खास हो
कार्तिक पूर्णिमा की शुभकामनाएं
