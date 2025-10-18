Diwali 2025: दीवाली पर पूरे भारत में बनती हैं ये 10 ट्रेडिशनल डिशेज जो त्योहार के स्वाद को बनाती है और खास

Diwali Dishes: भारत में दिवाली सिर्फ़ रोशनी और पटाखों का त्योहार नहीं, बल्कि स्वाद और परंपरा का त्योहार भी है. इस समय घरों में तरह-तरह की मिठाइयां और डिशेज बनती हैं जो हर क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान को दर्शाते हैं. घर राज्य का अपना स्वाद अपना जायका. दिवाली पर हर प्रदेश में कुछ खास बनता है, जो यहां की परंपरा से जुड़ा है. आइए जानते हैं देशभर में दिवाली पर बनाए जाने वाले 10 खास ट्रेडिशनल डिशेज के बारे में-

दिवाली पर देश भर में बनने वाली ट्रेडिशनल डिशेज (Traditional dishes prepared across the country on Diwali)

1. अनरसा – महाराष्ट्र

चावल के आटे और गुड़ से बना यह मीठा पकवान दिवाली के फराल का अहम हिस्सा है. इसे तला जाता है और ऊपर से खसखस के दाने डाले जाते हैं, जो इसे एक खास स्वाद देते हैं.

2. बबरू – हिमाचल प्रदेश

मैदे, चीनी और खमीर से बना बबरू दिखने में गुलगुले जैसा लगता है लेकिन इसका स्वाद अलग होता है. इसे रबड़ी या खीर के साथ खाने का आनंद दोगुना हो जाता है.

3. नारीकोल लारू – असम

कसे हुए नारियल, इलायची और चीनी से बने ये लड्डू असम की ट्रेडिशनल मिठाई हैं. दिवाली के दौरान इन्हें खास तौर पर बनाया जाता है.

4. छोड़ो शाक – पश्चिम बंगाल

जहाँ बाकी भारत में मिठाइयां बनती हैं, वहीं बंगाल में काली पूजा के अवसर पर 14 हरी पत्तेदार सब्जियों से बना नमकीन व्यंजन “छोड़ो शाक” तैयार किया जाता है.

5. गव्वालु – आंध्र प्रदेश

मैदा, घी और गुड़ से बने ये छोटे-छोटे मीठे टुकड़े ग्नोची जैसे आकार के होते हैं. इन्हें चाशनी में डुबोकर परोसा जाता है और ये बेहद टेस्टी होते हैं.

6. मावा कचौरी – राजस्थान

राजस्थान की मशहूर मावा कचौरी में खोया और मेवे भरे जाते हैं. इसे चीनी की चाशनी में डुबोकर परोसा जाता है- हर बाइट में मिठास और खुशबू का स्वाद.

7. शुफ्ता – कश्मीर

मेवों और मसालों से बनी यह ट्रेडिशनल डिश चीनी की चाशनी में लिपटी होती है. इसमें केसर और गुलाब की पंखुड़ियां भी डाली जाती हैं, जो इसे सुगंधित और खास बनाती हैं.

8. चिरोटे – कर्नाटक

मैदे से बना यह परतदार मीठा स्नैक दिवाली पर खूब खाया जाता है. घी में तला हुआ चिरोटा ऊपर से पिसी चीनी और कटे मेवों से सजाया जाता है.

9. चोराफली – गुजरात

तीखा और कुरकुरा चोराफली बेसन और उड़द के आटे से बनता है. इसे डीप फ्राई कर आमचूर, लाल मिर्च और काले नमक से सजाया जाता है — ये शाम की चाय के साथ परफेक्ट स्नैक है.

10. खाजा – बिहार

कई परतों वाला यह कुरकुरी मीठी डिश मैदे से बनती है और चीनी की चाशनी में डुबोई जाती है. इसका मतलब ही है- “पकड़ो और खा लो!”

