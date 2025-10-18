विज्ञापन
Diabetes-Friendly Diwali Menu: डायबिटीज है तो अपने मेन्यू में शामिल करें ये चीज, बिना शुगर बढ़ाएं खाएं ये खाना

Diabetes-Friendly Diwali Menu: जानें डायबिटीज को देखते हुए दिवाली में ऐसा क्या किया जा सकता है कि जायका भी रहे और शुगर भी न बढ़े.

Diabetes-Friendly Diwali Menu: डायबिटीज है तो अपने मेन्यू में शामिल करें ये चीज, बिना शुगर बढ़ाएं खाएं ये खाना
डायबिटीज फ्रेंडली दीवाली पार्टी मेन्यू ऐसे करें प्लान, यहां है लिस्ट

Diabetes-Friendly Diwali Menu: दीवाली का त्योहार दीपक, रंगोली, परिवार और दोस्तों से मिलने और बेहतरीन व्यंजन खाने का समय है. लेकिन मिठाइयां, तली हुई चीजें और हाई कैलोरी फूड की वजह से डायबिटीज वाले लोगों के लिए यह मुश्किल हो जाता है. लेकिन हम थोड़ी प्लानिंग करें तो डायबिटीज से जूझ रहे लोगों के लिए भी इस त्योहार को दिलचस्प, हेल्दी और टेस्टी बना सकते हैं. चलिए जानते हैं कि डायबिटीज को देखते हुए दिवाली में ऐसा क्या किया जा सकता है कि जायका भी रहे और शुगर भी न बढ़े.

डायबिटीज फ्रेंडली दिवाली मेन्यू (Diabetes-Friendly Diwali Menu)

स्मार्ट स्टार्टर्स

डीप फ्राई वाली चीजें जैसे चकली, मुरक्कू, बाजी या बोंडा की जगह ग्रिल्ड पनीर या मशरूम टिक्का ट्राई करें. छोले, हरी मूंग या मटर से बनी सुंदल. सुंदल एक साउथ इंडियन स्टाइल की हेल्दी स्नैक है, जो नॉर्थ इंडिया में चने की चाट या उबली दाल सलाद जैसी लगती है. इसमें काले चने, सफेद चना या हरी मूंग को रात भर भिगोकर उबालते हैं. फिर एक पैन में थोड़ा तेल डालकर राई, जीरा, हरी मिर्च, करी पत्ता और कद्दूकस किया नारियल भून लें. उबली दाल में ये मसाला मिला दें, नमक, चाट मसाला और नींबू का रस डालकर मिक्स करें. बस तैयार है. यह कम तेल वाली, प्रोटीन वाली डिश है जो दीवाली जैसे फेस्टिवल में स्टार्टर बनती है. डायबिटीज वालों के लिए बेस्ट क्योंकि फाइबर ज्यादा और शुगर जीरो. घर पर आसानी से बना सकते है.

बैलेंस्ड मेन कोर्स

खाना पौष्टिक और हल्का रखें. रेड राइस इडली या मिलेट पोंगल को सांबर के साथ सर्व करें. होल व्हीट चपाती या मल्टीग्रेन डोसे दाल तड़के के साथ दें. ढेर सारी सब्जियों वाला सांबर जरूर शामिल करें. खाने में होलग्रेन या मिलेट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं.

स्मार्टर स्वीट्स

मिठाइयां दीवाली का अहम हिस्सा हैं. इसके लिए लो फैट मिल्क से बनी पायसम को डेट्स या स्टेविया से मीठा करके तैयार करें. ड्राई फ्रूट्स और नारियल से स्टफ्ड बेक्ड मोदक बनाएं. फ्रूट बाउल को फेस्टिव रंगोली स्टाइल में सजाकर सर्व करें. बिना एडेड शुगर के डेट्स एंड नट लड्डू को छोटे पीस में रखें. इनमें शुगर कंटेंट कंपेरटिवली कम होता है.

रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स

शुगर वाली ड्रिंक्स की जगह मसालेदार बटरमिल्क चुनें. तुलसी या अदरक वाली हर्बल टी सर्व करें. लेमन मिंट जूस भी अच्छा ऑप्शन है.

माइंडफुल ईटिंग

छोटे पोरशन खाएं और परिवार, मस्ती व म्यूजिक पर फोकस करें. खाना सेलिब्रेशन का सिर्फ एक हिस्सा हो, पूरे सेलिब्रेशन को खाने पर फोकस न करें.

इन स्मार्ट तरीकों को अपनाएंगे, तो परिवार और दोस्तों के साथ दिवाली का मजा भी ले पाएंगे और शुगर भी पूरी तरह से कंट्रोल में रहेगी.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

