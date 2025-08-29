क्या शुगर के मरीज चावल खा सकते हैं? जानें क्या है सच

Can A Diabetic Eat Rice: डायबिटीज के मरीजों को कई चीजें खाने की मनाही होती है, क्योंकि परहेज से ही शुगर को कंट्रोल में रखना संभव हो सकता है. ऐसे में कई लोगों का यह सवाल रहता है शुगर में चावल खा सकते हैं? चावल डाइट का एक वो हिस्सा है जो अपनी पसंदीदा करी के साथ खाने से लेकर बिरयानी और पुलाव बनाने तक में इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन क्या आपको पता है? कई बीमारियों में इसका सेवन फायदेमंद नहीं माना जाता है. इसमें पाई जाने वाली स्टार्च की मात्रा सेहत के लिए हानिकारक हो सकती है. तो चलिए जानते हैं डायबिटीज में सफेद चावल खाने चाहिए या नहीं.

Sugar Me Chawal Kha Sakte Hai | Sugar Me Chawal Kaise Khaye

क्या डायबिटीज में चावल खा सकते हैं?

चावल कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होते हैं. ऐसे में जब हम चावल खाते हैं तो यह शरीर में जाकर ग्लूकोज में बदल जाता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है. इसलिए डायबिटीज के मरीजों के लिए चावल का सेवन हानिकारक हो सकता है.

चावल खाने के क्या नुकसान हैं?

पेट: चावल में फाइबर की मात्रा कम होती है. इसका सेवन पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे गैस, अपच और कब्ज को बुलावा दे सकता है.

वजन: चावल में कार्बोहाइड्रेट और कैलोरी ज्यादा होती है. ऐसे में जरूरत से ज्यादा इसका सेवन बढ़ते वजन का कारण बन सकता है.

गठिया: चावल में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर में सूजन को बढ़ा सकते हैं, जिससे गठिया का दर्द बढ़ सकता है. गठिया रोग के मरीजों के लिए इसका सेवन नुकसानदायक हो सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)