मां से हैं दूर, जानें मसालादानी कैसे करें तैयार, यहां हैं 5 बेसिक मसाले, जो हर हाल में होंगे जरूरी

What Are The Basic Spices For Every Kitchen: भारतीय रसोई बिना मसालों के अधूरी मानी जाती है. यह न सिर्फ सब्जियों का स्वाद बढ़ाने के लिए जाने जाते हैं, बल्कि रंग, खुशबू और पौष्टिकता के लिए भी मशहूर हैं. इनके औषधीय गुण कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं से राहत दिलाने में भी मददगार हैं. अगर आप मसालेदानी में कौन-कौन से मसाले डालें? इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं, तो इस स्टोरी में बने रहिए आज हम आपको बताने वाले हैं रसोई में क्या-क्या मसाले होने चाहिए.

किचन में कौन-कौन से मसाले होने चाहिए?

हल्दी: हल्दी के बिना हर भारतीय किचन अधूरी है. यह न सिर्फ खाने को सुनहरा रंग देती, बल्कि एंटीसेप्टिक गुणों से भी भरपूर है. सब्जी, दाल, और चावल में इसका उपयोग किया जा सकता है.

धनिया पाउडर: धनिया पाउडर खाने का स्वाद बढ़ाने और खुशबूदार बनाने में काम आता है. इसका सेवन पाचन को ठीक रखता है. खाने को नमकीन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है.

जीरा: जीरा तड़के में काम आता है और इसका स्वाद बहुत ही खास होता है. यह पेट को ठीक रखने में मदद करता है और चटनी, दाल और चावल में डाला जा सकता है.

गरम मसाला: यह दालचीनी, लौंग, काली मिर्च और इलायची जैसे मसलों का मिश्रण है. अगर आप इसे खाने में डालते हैं तो स्वाद को कई गुना बढ़ा सकते हैं.

