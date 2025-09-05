विज्ञापन

क्या रात में चावल खाने से बढ़ता है वजन? जानें क्या है इस दावे की सच्चाई

How Rice Increase Weight:चावल खाने से मोटापा नहीं बढ़ता, बल्कि उसे गलत समय पर खाने से समस्या होती है. अगर आप चावल दिन में, खासकर दोपहर को खाते हैं, तो यह वजन घटाने और शुगर कंट्रोल दोनों में मददगार साबित हो सकता है.

क्या रात में चावल खाने से बढ़ता है वजन? जानें क्या है इस दावे की सच्चाई
अगर आप भी रात में खा रहे हैं चावल..तो तुरंत कर दें बंद, जानें सही टाइमिंग

Best time to eat rice: क्या आपको भी लगता है कि चावल खाने से मोटापा बढ़ता है और शुगर लेवल बिगड़ता है? सच यह है कि चावल दुश्मन नहीं है, बल्कि उसे खाने का सही समय ही आपके वजन और सेहत पर असर डालता है. हाल के अध्ययनों ने ये साबित किया है कि चावल अगर दिन (lunch rice benefits) में खाया जाए, तो शरीर उसे ज्यादा अच्छे से पचाता है और ब्लड शुगर भी बैलेंस रहता है.

दोपहर में चावल खाने के फायदे (weight loss ke liye chawal)

हमारे शरीर का मेटाबॉलिज़्म और इंसुलिन सेंसिटिविटी दिन के समय सबसे ज्यादा सक्रिय रहती है. इसी वजह से लंच टाइम (chawal kab khana chahiye) पर चावल खाने से शरीर उसे एनर्जी में बदल देता है, न कि फैट में. इससे ब्लड शुगर (diabetes me chawal) लेवल भी तेजी से नहीं बढ़ता और वजन कंट्रोल करने में मदद मिलती है.

रात को चावल खाने के नुकसान (advantages of whole grain rice)

शाम और रात के समय शरीर का मेटाबॉलिज़्म धीमा हो जाता है. ऐसे में चावल जैसे कार्बोहाइड्रेट-रिच फूड खाने से ब्लड शुगर तेजी से बढ़ता है और फैट स्टोरेज भी ज्यादा होता है. यही कारण है कि रात (eating rice at night) में भारी चावल वाली डिशेज खाने से वजन बढ़ सकता है और पाचन संबंधी परेशानियां भी हो सकती हैं.

डायबिटीज़ मरीज कैसे खाएं चावल? (rice and diabetes)

लो-जीआई वैरायटी चुनें: ब्राउन, रेड, ब्लैक या बासमती चावल बेहतर ऑप्शन हैं.
पकाकर ठंडा करें और फिर गर्म करें: इससे रेसिस्टेंट स्टार्च बढ़ता है जो शुगर कंट्रोल में मदद करता है.
प्रोटीन और हेल्दी फैट के साथ खाएं: दाल, सब्ज़ी, अंडा या चिकन के साथ खाने से ब्लड शुगर स्पाइक्स कम होते हैं.
सब्ज़ियों को पहले खाएं: फाइबर ब्लड शुगर को स्थिर रखता है और पेट लंबे समय तक भरा हुआ महसूस होता है.
पोर्टियन कंट्रोल करें: आधा कप पके हुए चावल पर्याप्त है.

स्मार्ट स्ट्रैटेजी फॉर वेट लॉस एंड शुगर कंट्रोल (how to manage blood sugar with rice)

  • दोपहर में ही चावल खाएं.
  • सफेद चावल की जगह ब्राउन या बासमती चावल चुनें.
  • हमेशा सब्ज़ी और प्रोटीन के साथ मिलाकर खाएं.
  • खाने में नींबू या सिरका मिलाएं ताकि ग्लाइसेमिक इफेक्ट कम हो.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

