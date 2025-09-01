सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए ही नहीं सेहत के लिए भी है फायदेमंद, जानें हरा धनिया खाने के 4 बड़े फायदे

Dhaniya Khane Ke Fayde: हरा धनिया न सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि सेहत को भी कई तरह के फायदे पहुंचाने में सहायक है. जिसे अक्सर सब्जियों, चटनियों और सलाद में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है आप उसके फायदों के बारे में जानते हैं? हरा धनिया कार्बोहाइड्रेट, डाइटरी फाइबर, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, पोटैशियम, कॉपर, जिंक, सेलेनियम, मैंगनीज, सोडियम, फोलेट, विटामिन C, विटामिन B6, थायमिन, नियासिन जैसे गुणों से भरपूर है. ऐसे में इसका शरीर के लिए सेवन किसी वरदान से कम नहीं है. तो चलिए जानते हैं हरा धनिया खाने से क्या-क्या फायदे हो सकते हैं

Dhaniya Khane Ke Fayde Bataiye | Dhaniya Khane Se Kya Hota Hai | Dhaniya Khane Ke Labh

हारा धनिया के क्या फायदे हैं?

पाचन: हरा धनिया खाने से पाचन तंत्र मजबूत होता है और पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे गैस, अपच और भूख न लगने जैसी दिक्कतों को दूर किया का सकता है.

इम्यूनिटी: हरा धनिया विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाकर सर्दी, खांसी और अन्य संक्रमणों से बचाव कर सकता है.

इसे भी पढ़ें: खाली पेट चबा लें पुदीने के पत्ते, फिर जो होगा आप सोच भी नहीं सकते

ब्लड शुगर: हरा धनिया ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है. ऐसे में डायबिटीज के मरीजों के लिए इसका सेवन फायदेमंद हो सकता है.

स्किन: हरा धनिया में मौजूद एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल गुण त्वचा को साफ और स्वस्थ रखने में मदद करते हैं. स्किन के साथ बालों की ग्रोथ को भी बेहतर बनाने में हर धनिया कारगर है.

Watch Video: Gurudev Sri Sri Ravi Shankar Podcast: Stress, Anxiety, Relationship | तनाव कैसे दूर करें

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)