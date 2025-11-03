विज्ञापन
विशेष लिंक

Good Morning: दिन की शुरुआत में धनिया का पानी पीने के क्या फायदे हैं?

Khali Pet Dhaniya Peene Ke Fayde: किन लोगों को धनिया का पानी पीना चाहिए और इसके क्या-क्या फायदे हैं? यहां जानें.

Read Time: 3 mins
Share
Good Morning: दिन की शुरुआत में धनिया का पानी पीने के क्या फायदे हैं?
कौन सा बेहतर है, जीरा पानी या धनिया पानी?

Khali Pet Dhaniya Peene Ke Fayde: धनिया का इस्तेमाल ज्यादातर सब्जी का स्वाद बढ़ाने के लिए जाता है, लेकिन क्या आप इसके बीज से होने वाले फायदों के बारे में जानते हैं? अगर नहीं, तो स्टोरी में बने रहिए. धनिया का बीज विटामिन ए, विटामिन  सी, विटामिन के, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट जैसे गुणों से भरपूर है जो शरीर को कई समस्याओं से दूर रखने में मददगार है. ऐसे में अगर आप अपने दिन की शुरुआत रोजाना सुबह एक गिलास धनिया पानी के साथ करते हैं तो फायदे दोगुने भी हो सकते हैं, तो चलिए जानते हैं किन लोगों को धनिया का पानी पीना चाहिए और इसके क्या-क्या फायदे हैं? 

धनिया का पानी पीने से कौन सी बीमारी ठीक हो सकती है?

पाचन: धनिया पानी में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो पेट को ठीक रखने में मदद कर सकते हैं. खाली पेट इस पानी को पीकर पेट से जुड़ी दिक्कतें जैसे गैस, कब्ज और अपच से राहत पाई जा सकती है. अगर आप पेट की समस्या से परेशान रहते हैं तो ये पानी आपके लिए फायदेमंद हो सकता है.

Latest and Breaking News on NDTV

इसे भी पढ़ें: अगर में रोज एक पान का पत्ता खाऊं तो क्या होगा? खाली पेट पान का पत्ता खाने के फायदे

वजन: अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो खाली पेट धनिया पानी का सेवन आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है. यह शरीर के मेटाबॉलिज्म को तेज करता है और शरीर में जमा एक्स्ट्रा चर्बी को कम करने में मदद कर सकता है.

Latest and Breaking News on NDTV

स्किन: धनिया एंटीऑक्सिडेंट्स और एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर है, जो त्वचा को साफ और चमकदार बनाने में मदद कर सकता है. ऐसे में अगर आप रोजाना सुबह धनिया का पानी पीते हैं तो त्वचा से टॉक्सिन्स को बाहर निकाल सकते हैं और पिंपल्स, एक्ने और डार्क स्पॉट्स जैसी समस्याओं से राहत पा सकते हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

ब्लड प्रेशर: धनिया पानी पोटेशियम और मैग्नीशियम का अच्छा सोर्स है. हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित लोगों के लिए धनिया का पानी बेहद फायदेमंद माना जा सकता है.

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: Pexels

Watch Video: 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Dhania Ka Pani Pine Ke Fayde, What Happens If You Drink Coriander Seeds Water, Dhania Water Benefits, Dhania Ke Beej Ka Pani Pine Ke Fayde
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com