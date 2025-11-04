Delhi AQI: लंग्स को डिटॉक्स कैसे करें? इन घरेलू नुस्खों से खुद को बनाए पॉल्यूशन प्रूफ

What Is The Fastest Way To Detox Your Lungs: बढ़ता प्रदूषण, धूल, धुआं और खराब खानपान कमजोर फेफड़े के बड़े कारणों में से एक है और फेफड़े में जमी गंदगी सांस लेने में दिक्कत, थकान, खांसी और कई बार गंभीर बीमारियां का कारण बन सकती है. अब सवाल ये उठता है कि बढ़ते प्रदूषण में लंग्स को कैसे साफ करें? अगर आप भी इस सवाल का जवाब गूगल पर ढूंढ रहे हैं तो इस स्टोरी में बने रहिए. आज हम आपको कुछ ऐसे घरेलू उपायों के बारे में बताने वाले हैं जो फेफड़ों की सफाई में कारगर साबित हो सकते हैं. तो चलिए जानते हैं लंग्स को फिर से ताकतवर कैसे बना सकते हैं.

लंग्स को कैसे साफ करें?

भाप: गरम पानी में कुछ बुंदे पुदीने की तेल की डाल लें. अब इस पानी से भाप लें. यह फेफड़ों की सफाई का सबसे पुराना और असरदार तरीका है, इससे फेफड़ों में जमी गंदगी और बलगम बाहर आसानी से बाहर निकाल जाएगी. एक बड़े बर्तन में पानी उबालकर कुछ बूंदें पुदीने के तेल की डालें फिर तौलिए से सिर ढककर 10 मिनट तक भाप लें.

तुलसी और शहद: तुलसी और शहद वाला पानी पीने से न सिर्फ फेफडें साफ हो सकते हैं, बल्कि खांसी-जुकाम और गले दर्द जैसी समस्या से भी राहत पाई जा सकती है. एक कप पानी में 4 से 5 तुलसी की पत्तियां और थोड़ा सा शहद डालकर उबालें और फिर छानकर पिएं.

गुड़ और घी: एक चम्मच गुड़ और आधा चम्मच घी को साथ मिलाकर खाना खाने के बाद खाएं. इस कॉम्बिनेशन से शरीर में जमा टॉक्सिन को बाहर निकालने में मदद सकती है. लंग्स को हेल्दी रखने के लिए इसका सेवन फायदेमंद साबित हो सकता है.

हल्दी वाला दूध: हल्दी में मौजूद करक्यूमिन नामक तत्व एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है और फेफड़ों की कोशिकाओं की मरम्मत करता है. एक गिलास गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी डालकर रात में सोने से पहले पीने से शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकाला जा सकता और इम्यूनिटी को मजबूत बनाया जा सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)