क्या खट्टी चीजें खाने से सच में लंग्स क्लीन हो जाते हैं? जानिए विज्ञान क्या कहता है!

Which Food is Best For Lung Detox?: आजकल पॉल्यूशन से लंग्स खराब होने की बातें हर कोई करता है. लेकिन, क्या प्रदूषण से खराब हुए लंग्स को दोबारा साफ किया जा सकता है. हम में से कई लोग मानते हैं कि खट्टा खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है. कुछ लोगों का यह भी मानना है कि खट्टे फल और खट्टी चीजें अगर नियमित रूप से खाई जाएं तो फेफड़े यानी लंग्स खुद-ब-खुद साफ (Clean) और हेल्दी हो जाते हैं. लेकिन, क्या यह धारणा वैज्ञानिक रूप से सही है? चलिए इसे सरल भाषा में समझते हैं और जानते हैं कि असल में फेफड़ों की सेहत पर क्या असर होता है.

क्या वाकई खट्टी चीजों से लंग्स डिटॉक्स हो जाते हैं?

हमारी डेली डाइट में खट्टे फल जैसे संतरा, कीवी, आंवला, नींबू और टमाटर शामिल होते हैं. खाने में इनका स्वाद ताजगी और पाचन में मदद देने के लिए अच्छा लगता है. लेकिन, सोशल मीडिया पर अक्सर ये दावा किया जाता है कि खट्टा खाने से फेफड़े साफ हो जाते हैं या कफ-बलगम निकलता है. कई लोग इसे एक तरह के डिटॉक्स ट्रिक के रूप में देखते हैं.

पर सच्चाई यह है कि फेफड़ों में गंदगी या प्रदूषण के कण जमा होना एक बायोलॉजिकल प्रक्रिया होती है, इसमें आपका डाइट चाहे खट्टा हो या मीठा, यह मुख्य रूप से वायु प्रदूषण, धूम्रपान या किसी संक्रमण से प्रभावित होता है और इन मामलों में केवल खट्टा खाना फेफड़ों की सफाई नहीं कर सकता.

वैज्ञानिक सबूत क्या कहते हैं?

1. फलों और सब्जियों का सेवन फेफड़ों के लिए अच्छा है

एक स्टडी में पाया गया कि फल और सब्जियों से भरपूर डाइट का सेवन कुछ प्रकार के फेफड़ों की बीमारी के जोखिम को कम कर सकता है और लंग फंक्शन बेहतर बना सकता है. खासकर से वे फल जो विटामिन-सी से भरपूर होते हैं, फेफड़ों के स्वास्थ्य को बेहतर करने में मदद कर सकते हैं.

यह अध्ययन यह दिखाता है कि एंटीऑक्सिडेंट्स और विटामिन-सी से भरपूर चीजें फेफड़ों के लक्षणों को सुधार सकती हैं, लेकिन यह सीधे तौर पर लंग्स डिटॉक्स साबित नहीं करता है बल्कि हेल्दी डाइट के हिस्से के रूप में लाभ दर्शाता है.

क्या खट्टे खाने से लंग्स क्लीन होते हैं? | Does Eating Sour Foods Cleanse the Lungs?

इसका सीधा जवाब है नहीं, सिर्फ खट्टी चीजें खाने से फेफड़े क्लीन नहीं हो जाते. फेफड़ों की सफाई या डिटॉक्स मुख्य रूप से शरीर के इम्यून सिस्टम और सेल रिपेयर बेस्ड है, न कि केवल खाने की खटास पर. खट्टे फल विटामिन-सी और एंटीऑक्सिडेंट्स प्रदान करते हैं, जो फेफड़ों में सूजन कम करने और इंफ्लेमेशन से लड़ने में मदद कर सकते हैं. लेकिन, वे सीधे फेफड़ों की गंदगी को निकालते नहीं हैं.

तो लंग्स को हेल्दी कैसे रखें?

वैज्ञानिक और हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर आप फेफड़ों को हेल्दी रखना चाहते हैं, तो ये चीजें मदद कर सकती हैं:

प्रदूषण से बचें.

धूम्रपान और सिगरेट से दूर रहें.

रोज़ाना फलों और सब्जियों को डाइट में शामिल करें.

गहरी सांस लेने वाली एक्सरसाइज या प्राणायाम करें.

प्रोसेस्ड और तले-भुने खाने से परहेज करें.

लब्बोलुआब ये है कि खट्टे फल और खट्टा खाना फेफड़ों को पोषण दे सकता है, लेकिन यह साइंस बेस्ड डिटॉक्स प्रक्रिया नहीं है और लंग्स क्लीनिंग मुख्य रूप से हेल्दी लाइफस्टाइल और खानपान से होती है, न कि केवल खट्टे खाने से.

