Dal Palak Recipe: पालक वाली दाल में डाल दो बस ये सीक्रेट चीज, स्वाद हो जाएगा दोगुना, बच्चे भी खाएंगे उंगलियां चाट-चाटकर

Healthy dal recipe: हम सब जानते हैं कि पालक खाना कितना जरूरी है. यह आयरन और विटामिन रिच सोर्स होता है, लेकिन हमारे बच्चे इसे खाने में बहुत नाटक करते हैं. पालक वाली दाल (Dal Palak), जो सेहत का खजाना होती है, उसे अक्सर बच्चे मुंह बनाकर छोड़ देते हैं. अगर आप भी इस परेशानी से जूझ रहे हैं, तो आज हम आपको एक ऐसी आसान ट्रिक बताएंगे जिससे आपकी दाल-पालक का स्वाद एकदम रेस्टोरेंट जैसा रिच हो जाएगा. यकीन मानिए, बड़े तो बड़े बच्चे भी मांग-मांगकर खाएंगे.

पालक दाल रेसिपी - Spinach Dal Recipe

इस दाल पालक में आपको बस एक सीक्रेट चीज डालनी है, और वह है ताजा मलाई (Fresh Cream).

दरअसल, पालक में हल्का सा कड़वापन (palak dal ka kadwapan kaise door karen) होता है, जो बच्चों को पसंद नहीं आता. मलाई डालने से दाल की बनावट (texture) एकदम क्रीमी और मुलायम हो जाती है. यह न सिर्फ पालक के कड़वेपन को बैलेंस करती है, बल्कि दाल में एक जबरदस्त रिचनेस और मिठास भी जोड़ देती है. जब दाल क्रीमी और गाढ़ी बनती है, तो उसका स्वाद दोगुना हो जाता है.

बच्चों के लिए पालक-दाल कैसे बनाएं - How to make Palak-Dal for Babies

जब आपकी दाल पालक पूरी तरह से तैयार हो जाए और आप उसे सर्व करने वाले हों, तब गैस बंद करके आखिर में बस एक से दो चम्मच ताज़ी मलाई या क्रीम दाल में डालकर अच्छे से मिला लें. आप चाहें तो सर्व करते समय ऊपर से भी थोड़ी सी मलाई डालकर धनिया पत्ती से गार्निश कर सकते हैं.

बस, इस एक छोटे से बदलाव से आपकी रोज की हेल्दी दाल पालक, एक दम लजीज और बच्चों की फेवरेट डिश बन जाएगी. अब उन्हें बार-बार पालक वाली दाल खाने के लिए मनाना नहीं पड़ेगा.

