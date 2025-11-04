क्या अंडा खाने से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है और 1 दिन में कितने Egg खाने चाहिए? Doctor से जानिए सही बात

Is it egg cause of heart attack : अंडा, प्रोटीन का सबसे सस्ता और बेहतरीन खजाना माना जाता है. लेकिन सालों से एक डर लोगों के मन में बैठा है कि अंडा खाने से खून में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ सकता है. क्या यह सच है? क्या आपको अंडे खाने से डरना चाहिए? इसी को लेकर हाल ही में फोर्टिस हॉस्पिटल में गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉ. शुभम वत्स ने अपने इंस्टा पर एक वीडियो शेयर करके सही जानकारी दी है, आइए जानते हैं.

अंडे का पीला भाग होता है हार्ट अटैक का कारण | Is the yellow part of the egg the cause of heart attack?

डॉ. शुभम अपने सोशल मीडिया (dr.shubhamvatsya) पर शेयर वीडियो में बताते हैं कि अंडे का पीला भाग हार्ट अटैका कारण बन सकता है, यह सोचना आपका बिल्कुल गलत है. बता दें कि 1 अंडे में लगभग 6 ग्राम प्रोटीन होता है, जिसमें 40 प्रतिशत प्रोटीन अंडे के पीले भाग में होता है. इसके अलावा अंडे के पीले हिस्से में मौजूद पोषक (कॉलिन) तत्व आपके ब्रेन, लीवर, मसल्स और बोन के लिए बहुत हेल्दी होता है. साथ ही एग यॉक में विटामिन डी भी भरपूर मात्रा में होता है.

वहीं, कई रिसर्च में यह भी सामने आया है कि एग यॉक मसल प्रोटीन सिंथेसिस को एग वाइट से ज्यादा ट्रिगर करता है.

साथ ही डॉ. शुभम यह भी कहते हैं कि अंडे की सफेदी लीन प्रोटीन का अच्छा सोर्स होती है, इसमें कम कैलोरी, जीरो फैट होता है. यह गुड कोलेस्ट्रोल के लिए अच्छा माना जाता है. लेकिन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें तो इसमें ना के बराबर होता है.

रोज कितने अंडे खाएं - How many eggs should you eat daily?

डॉ. शुभम आगे वीडियो में कहते हैं कि एक सेहतमंद युवा को रोज 1 से 2 अंडे खाना चाहिए. यह बिल्कुल सुरक्षित है. लेकिन आपको सेहत से जुड़ी कोई परेशानी है तो फिर डॉक्टर की सलाह पर ही लीजिए.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)