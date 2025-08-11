खाली पेट पानी में उबालकर पी लें ये हरा पत्ता, इन समस्याओं में झट से मिलेगा आराम

Benefits Of Curry Leaves in Hindi: करी पत्ता जिसे करी पत्ता, कड़ी पत्ता और मीठी नीम जैसे नामों से भी जाना जाता है. अंग्रेजी में इसे करी लीफ भी कहते है. करी पत्ते का वैज्ञानिक नाम है मुराया कोएनिजी है. इसे फ्रेश और ड्राई दोनों से तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है. आमतौर पर इसके कई तरह की रेसिपीज में स्वाद को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अगर आप सुबह खाली पेट इस पत्ते को पानी में उबालकर पीते हैं, तो शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मदद मिल सकती है. जी हां आपने बिल्कुल सही सुना. क्योंकि इसमें मैग्निशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, कॉपर और विटामिन जैसे गुण मौजूद होते हैं. तो चलिए जानते हैं किन लोगों करना चाहिए इसका सेवन और कैसे करें तैयार.

कैसे बनाएं करी पत्ते का पानी- (How to Use Curry Leaf)

करी पत्ते का पानी बनाने के लिए सबसे पहले करी पत्ते की पत्तियों को साफ पानी से धो लें. एक पैन में एक गिलास पानी ले. इसमें करी पत्ता डालकर अच्छे से खौला लें. इसके बाद इसे हल्का ठंडा करें और छानकर पी लें. आप इसमें नींबू का रस और शहद का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. अगर आप नहीं मिलाना चाहते हैं तो ऐसे ही इसका सेवन कर सकते हैं.

करी पत्ता का पानी पीने के फायदे- Curry Leaves Drinks Health Benefits:

1. वजन घटाने-

करी पत्ते में डाइक्लोरोमेथेन, एथिल एसीटेट और महानिम्बाइन जैसे जरूरी तत्व पाए जाते हैं. इन तत्वों में वजन घटाने, कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाले गुण मौजूद होते हैं. अगर आप वजन को तेजी से कम करना चाहते हैं, तो रोजाना सुबह इसका सेवन कर सकते हैं.

2. कोलेस्ट्रॉल-

करी पत्ते में विटामिन सी के साथ एंटीऑक्सीडेंट और एंटीइन्फ्लामेट्री गुण मौजूद होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल के लेबल को कंट्रोल कर सकता है.

3. पाचन-

करी पत्ता में मौजूद एंजाइम पाचन क्रिया को बेहतर बनाते हैं और कब्ज और सूजन जैसी समस्याओं को कम कर सकते हैं. अगर आपको पाचन संबंधी समस्याएं हैं तो आप इसका ड्रिंक का सेवन सुबह खाली पेट कर सकते हैं.

4. ब्लड शुगर-

करी पत्ते में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)