Weight Loss Tips: खाली पेट रहने की जरूरत नहीं, खेलते-गाते ऐसे करें वजन कम

Weight Loss Tips: आजकल के समय में खराब खानपान और अनहेल्दी लाइफस्टाइल के चलते वजन बढ़ना बहुत ही आम समस्या है, वजन कम करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण हो जाता है. अक्सर लोग वजन कम करने के लिए महीनों-महीनों खाना-पीना तक बदल देते हैं, कोई दौड़ लगता है तो कोई जिम में पसीना बहाता है. ऐसे में अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो इसके लिए ज्यादा झंझट पालने की जरूरत नहीं है. आप हंसते-खेलते और गाते हुए भी अपना वजन कम कर सकते हैं. चलिए आपको बताते है वजन कम करने के लिए सबसे मजेदार और असरदार तरीका क्या है?

वजन कम करने के लिए क्या करें?

हमें एनर्जी भोजन से मिलती है. शरीर इस एनर्जी का इस्तेमाल डेली के कार्यों के लिए करता है. पुरुषों को प्रतिदिन 2200 से 2400 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है. वहीं, महिला होती को 800 से 2000 के बीच कैलोरी एनर्जी की जरूरत होती है, जो लोग शारीरिक काम करते हैं, जिम में व्यायाम करते हैं और खेलते-कूदते हैं, उन्हें अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है.

शरीर में कम एनर्जी भेजी जानी चाहिए, अधिक एनर्जी का उपयोग करें. इससे शरीर की एक्स्ट्रा चर्बी अपने आप पिघलने लगेगी, क्योंकि शरीर के वजन में कम से कम 15-20% वसा होनी चाहिए, जिसे सही माना जाता है. 25% पुरुष और 30% महिलाएं होना भी सही माना जाता है.

आज के समय में वजन घटाने का उद्योग अब अरबों डॉलर का हो गया है. वजन घटाने के लिए कई लोग डिब्बों में बंद हर्बल दवाएं और इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं. इससे बेहतर है कि वजन कम करने के लिए कम कैलोरी वाले फूड्स का सेवन किया जाए. अध्ययनों से पता चलता है कि 1 किलो वजन कम करने के लिए आपको 7700 कैलोरी बर्न करनी होंगी या अपने सेवन में 1000 कैलोरी कम करके आप 130 ग्राम वजन कम कर सकते हैं.

