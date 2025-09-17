सेहत का खजाना है करी पत्ता, इन खतरनाक बीमारियों से बचाने में मददगार, ब्रेन से लेकर कैंसर तक के लिए चमत्कारिक

Curry Leaves Health Benefits: करी पत्ता न सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाता है, बल्कि शरीर को भी मजबूत बनाता है. करी पत्ता के कई स्वास्थ्य लाभ हैं. करी पत्ता खाने के तरीके भी अनेक हैं. यह मानसिक बीमारियों के साथ-साथ कैंसर और डायबिटीज जैसी जानलेवा बीमारियों में भी असरदार साबित हो सकता है. अमेरिकन नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक, करी पत्ते को न्यूरोप्रोटेक्टिव कहा जाता है, क्योंकि यह दिमाग की बीमारियों जैसे अल्जाइमर और पार्किंसन में राहत दे सकता है.

स्टडी में बताया गया करी पत्ता ब्रेन के लिए फायदेमंद

एक स्टडी में पाया गया कि करी पत्ते के अर्क से याददाश्त और ब्रेन सेल्स ज्यादा हेल्दी रहती हैं. इसमें मौजूद आइसो लोंगिफोलीन नामक तत्व दिमाग की सेल्स को टूटने से बचाता है और दिमाग के जरूरी एंजाइम्स को संतुलन में रखता है.

रेडिएशन और कीमोथेरेपी से होने वाले नुकसान से बचाव

करी पत्ता रेडिएशन और कीमोथेरेपी जैसी मेडिकल प्रक्रियाओं से होने वाले नुकसान से भी बचा सकता है. रेडिएशन के समय बॉडी सेल्स और डीएनए पर बुरा असर पड़ता है, जिससे शरीर में कमजोरी, उल्टी या यहां तक कि खून की कमी हो सकती है.

हड्डियों को मजबूत बनाने में मददगार

एक शोध में यह पाया गया कि करी पत्ते का मेथनॉल अर्क शरीर की हड्डियों को मजबूती देता है. इसके अलावा, करी पत्ता शरीर को अंदर से डिटॉक्स करने में भी मदद करता है.

डायबिटीज और किडनी रोगियों के लिए फायदेमंद

वैज्ञानिकों ने रिसर्च में पाया कि, डायबिटीज या दवाओं से जो किडनी को नुकसान पहुंचता है, उसे भी करी पत्ता रोक सकता है. इसके अर्क से न केवल यूरिया और क्रिएटिनिन के लेवल में सुधार होता है, बल्कि किडनी टिश्यू में भी नया निर्माण होता है. यह ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में भी सहायक है. इसमें मौजूद अल्कलॉइड्स शरीर में इंसुलिन की तरह काम करते हैं और ब्लड शुगर लेवल को कम करने में मदद करते हैं.

कैंसर सेल्स को बढ़ने से रोकता है

इसके साथ ही यह शरीर में एंटीऑक्सीडेंट बढ़ाता है, जिससे डायबिटीज के अन्य प्रभाव जैसे थकान, कमजोरी और त्वचा की समस्या भी कम होती हैं. कैंसर से लड़ाई में भी करी पत्ता कम नहीं है. इसके अंदर मौजूद गिरीनिम्बिन नामक तत्व कैंसर की कोशिकाओं को बढ़ने से रोकता है. एक स्टडी में यह देखा गया कि करी पत्ते का अर्क ब्रेस्ट कैंसर और लंग कैंसर सेल्स को बढ़ने से रोकता है और हेल्दी सेल्स पर असर नहीं डालता.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)