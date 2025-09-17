विज्ञापन
मसालों की रानी काली मिर्च खाने के फायदे और नुकसान, जानिए किन लोगों को नहीं करना चाहिए सेवन

Black Pepper Benefits and Side Effects: काली मिर्च एक चमत्कारी मसाला है जो स्वाद के साथ-साथ सेहत भी देता है. लेकिन, इसका सेवन सीमित मात्रा में और सही तरीके से करना जरूरी है. आइए जानते हैं काली मिर्च के फायदे और नुकसानों के बारे में.

Black Pepper Benefits and Side Effects: काली मिर्च में पाइपरिन नामक तत्व मौजूद होता है.

Black Pepper Benefits and Side Effects: हमारे किचन में तरह-तरह के मसाले रहते हैं, जो खाने का स्वाद और खुशबू बढ़ाने का काम करते हैं. लेकिन, एक मसाला ऐसा है जिसे मसालों की रानी भी कहा जाता है. जी हां, हम बात कर रहे हैं काली मिर्च की. यह सिर्फ स्वाद बढ़ाने का काम नहीं करती, बल्कि सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद है. काली मिर्च में मौजूद पाइपरिन (Piperine) नामक तत्व शरीर को कई बीमारियों से बचाने में मदद करता है. यह एंटीऑक्सिडेंट, एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटी-बैक्टीरियल गुणों से भरपूर होती है.

लेकिन, जैसा कि हर चीज की एक सीमा होती है, वैसे ही काली मिर्च का ज्यादा सेवन कुछ लोगों के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है. आइए जानते हैं इसके फायदे, नुकसान और किन लोगों को इससे दूरी बनाकर रखनी चाहिए.

काली मिर्च के फायदे- (Benefits of Black Pepper | Kali Mirch Ke Fayde)

1. पाचन तंत्र को मजबूत बनाती है

काली मिर्च पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रोडक्शन को बढ़ाती है, जिससे खाना जल्दी और सही तरीके से पचता है. यह गैस, अपच और कब्ज जैसी समस्याओं को दूर करती है.

2. वजन घटाने में मददगार

पाइपरिन शरीर के मेटाबॉलिज्म को तेज करता है, जिससे फैट जल्दी बर्न होता है. गर्म पानी में काली मिर्च और नींबू मिलाकर पीने से वजन घटाने में मदद मिलती है.

3. सर्दी-खांसी में राहत

काली मिर्च का सेवन शहद या अदरक के साथ करने से गले की खराश, खांसी और जुकाम में आराम मिलता है. यह बलगम को बाहर निकालने में भी सहायक है.

4. इम्यूनिटी बढ़ाती है

इसमें मौजूद एंटीऑक्सिडेंट्स शरीर को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करते हैं. इसलिए भी काली मिर्च को अपना खानपान में शामिल करना जरूरी है.

5. डायबिटीज कंट्रोल में सहायक

कुछ स्टडीज के अनुसार, काली मिर्च ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करती है और इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाती है. इसलिए डायबिटीज के मरीजों को इसका सेवन करना चाहिए.

काली मिर्च के नुकसान- (Harmful Effects of Black Pepper)

ज्यादा मात्रा में जलन और एसिडिटी: अगर आप काली मिर्च का बहुत ज्यादा सेवन करते हैं, तो पेट में जलन, एसिडिटी और उल्टी जैसी समस्याएं हो सकती हैं.

स्किन एलर्जी: कुछ लोगों को काली मिर्च से एलर्जी हो सकती है, जिससे त्वचा पर लाल चकत्ते या खुजली हो सकती है.

गर्भवती महिलाओं के लिए सावधानी: गर्भावस्था में काली मिर्च का ज्यादा सेवन गर्भाशय को उत्तेजित कर सकता है, जिससे कॉम्प्लीकेशन हो सकती हैं.

किन लोगों को नहीं करना चाहिए सेवन?- (Which People Should Not Consume It?)

  • गैस्ट्रिक अल्सर या एसिडिटी से पीड़ित लोग
  • गर्भवती महिलाएं (खासतौर से तीसरी तिमाही में)
  • स्किन एलर्जी या सेंसिटिव स्किन वाले लोग
  • छोटे बच्चे (1 साल से कम उम्र)

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

