पुरानी है कब्ज की दिक्कत, अक्सर नहीं होता पेट साफ, तो जरूर ट्राई करें ये रामबाण घरेलू नुस्खा

Pet Saaf Karne Ka Gharelu Upchar: कब्ज एक ऐसी समस्या है जो लाखों लोगों को परेशान करती है. जब पेट ठीक से साफ नहीं होता, तो शरीर में भारीपन, गैस, सिरदर्द, चिड़चिड़ापन और थकान जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं. खासकर जब यह समस्या पुरानी हो जाए, तो दवाइयों का असर भी कम होने लगता है. आयुर्वेद के अनुसार, कब्ज का कारण शरीर में वात दोष का बढ़ना, अमाशय में टॉक्सिन का जमाव और पाचन तंत्र की कमजोरी होता है. ऐसे में एक ऐसा घरेलू नुस्खा अपनाना चाहिए जो शरीर को प्राकृतिक रूप से साफ करे और पाचन को सुधार दे. जो लोग कब्ज की समस्या से परेशान हैं वे पेट साफ करने के घरेलू नुस्खे तलाशते हैं. अगर आप भी पेट कैसे साफ करें? जैसे सवाल का जवाब तलाश रहे हैं. तो यहां हम यहां एक कारगर घरेलू नुस्खा बता रहे हैं.

कब्ज से छुटकारा पाने का घरेलू उपाय (Home Remedies to Get Rid of Constipation)

त्रिफला और गुनगुना पानी

त्रिफला चूर्ण आयुर्वेद की तीन प्रमुख औषधियों – हरड़, बहेड़ा और आंवला से मिलकर बना होता है. यह नुस्खा कब्ज के लिए बेहद असरदार माना जाता है.

कैसे करें इस्तेमाल?

रात को सोने से पहले लें.

एक गिलास गुनगुना पानी लें.

उसमें आधा चम्मच त्रिफला चूर्ण मिलाएं.

अच्छे से घोलकर पी जाएं.

इस उपाय को रोज रात को अपनाएं.

पेट साफ करने के लिए इस नुस्खे के फायदे:

पेट पूरी तरह साफ होता है. त्रिफला चूर्ण आंतों की सफाई करता है और मल त्याग को आसान बनाता है.

पाचन तंत्र मजबूत होता है. यह चूर्ण पाचन रसों को सक्रिय करता है जिससे खाना जल्दी और सही तरीके से पचता है.

गैस और अपच से राहत मिलती है. त्रिफला वात दोष को संतुलित करता है जिससे गैस और भारीपन कम होता है.

त्वचा और बालों पर भी असर करता है. शरीर के टॉक्सिन बाहर निकलने से त्वचा साफ होती है और बालों की गुणवत्ता सुधरती है.

नींद बेहतर होती है जब पेट साफ होता है तो नींद भी गहरी और सुकूनभरी आती है.

किन बातों का रखें ध्यान?

त्रिफला की मात्रा सीमित रखें ज्यादा मात्रा लेने से दस्त लग सकते हैं.

गर्भवती महिलाएं डॉक्टर से सलाह लें हर आयुर्वेदिक उपाय सभी के लिए उपयुक्त नहीं होता.

अगर कोई गंभीर बीमारी है तो सावधानी रखें डायबिटीज, किडनी या लिवर की समस्या हो तो पहले विशेषज्ञ से सलाह लें.

पुरानी कब्ज की समस्या को नजरअंदाज करना शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है. अगर आप रोज पेट साफ न होने की परेशानी से जूझ रहे हैं, तो त्रिफला चूर्ण और गुनगुना पानी का यह रामबाण घरेलू नुस्खा जरूर आजमाएं. यह न सिर्फ कब्ज को दूर करता है, बल्कि शरीर को अंदर से साफ करके एनर्जी और ताजगी भी देता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)