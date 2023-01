कॉफी Weight Control, हेल्दी हार्ट, Strong Immunity समेत देती है ये 5 जबरदस्त फायदे, यहां है लिस्ट

अध्ययनों ने कॉफी की खपत, बॉडी फैट, बीएमआई और वजन कम करने के बीच संबंध दिखाया है. ऐसा इसलिए है क्योंकि कॉफी में मौजूद कैफीन मेटाबॉलिज्म रेट को काफी बढ़ा देता है, जिससे फैट लॉस करने में मदद मिलती है.

स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए इन सुपरहेल्दी ड्रिंक्स का करें सेवन, त्वचा दिखेगी जवां और खिली-खिली

एक दिन में कितनी कॉफी सुरक्षित है? (How Much Coffee a Day Is Safe?)

Www.fda.gov के अनुसार, हर दिन मोटे तौर पर 400 मिलीग्राम चार या पांच कप कॉफी हेल्दी व्यक्तियों के लिए सुरक्षित मात्रा है.

कॉफी पीने का हेल्दी तरीका क्या है? | What Is The Healthy Way To Drink Coffee?

ब्लैक कॉफी पीने के हेल्दी तरीकों में से एक है. हेल्थ प्रोफेशनल्स का दावा है कि ब्लैक कॉफी पीने से शरीर को अतिरिक्त पानी खत्म करने में मदद मिलती है. यह विधि बिना किसी हानिकारक दुष्प्रभाव के वजन घटाने को बढ़ावा देती है.

स्वस्थ त्वचा के लिए अपने आहार में शामिल करें पोषण से भरपूर ये 5 फूड्स

कॉफी पीने के 5 हैरान करने वाले फायदे | 5 Surprising Benefits Of Drinking Coffee

1) हार्ट हेल्थ में सुधार करता है

यह सुझाव दिया गया है कि कम मात्रा में कॉफी पीने से वास्तव में हार्ट हेल्थ को बढ़ावा मिल सकता है. शोधकर्ताओं ने पाया कि नियमित रूप से कॉफी पीने से न केवल हृदय रोग का खतरा कम होता है बल्कि जीवन लंबा भी होता है. ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में अल्फ्रेड अस्पताल और बेकर हार्ट इंस्टीट्यूट में अध्ययन के प्रमुख लेखक और अरिदमिया रिसर्च के प्रमुख पीटर एम. किस्टलर, एमडी के अनुसार, कॉफी की खपत या तो न्यूट्रल है या हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकती है.

Photo Credit: iStock

2) वेट मैनेजमेंट को बढ़ावा देता है

कुछ अध्ययनों के अनुसार, कॉफी फैट स्टोरेज को रिवाइज्ड कर सकती है और आंत के स्वास्थ्य में सुधार कर सकती है, जो दोनों ही वजन घटाने के लिए उपयोगी हो सकते हैं.

इम्यूनिटी को मजबूत बनाने के लिए 4 तरीके से करें काली मिर्च का सेवन, बीमारियां रहेंगी कोसों दूर

3) सूजन कम करता है

क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट रूपाली दत्ता के अनुसार, कॉफी में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट सूजन से सुरक्षा से भी संबंधित हैं, जो कई बीमारियों का मूल कारण है. एंटीऑक्सिडेंट हमारे शरीर में मुक्त कणों से लड़ते हैं, उन्हें हानिरहित रसायनों में बदल देते हैं जो अंततः दूर हो जाते हैं. भुनी हुई कॉफी में सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं.

4) डायबिटीज में फायदेमंद

बर्लिन में यूरोपियन एसोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ डायबिटीज (ईएएसडी) एनुअल कॉन्फ्रेंस के दौरान इंस्टीट्यूट फॉर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ऑन कॉफी (आईएसआईसी) द्वारा आयोजित एक सैटेलाइट सेमिनार में प्रस्तुत शोध के अनुसार, एक कप कॉफी पीने से टाइप 2 डायबिटीज के प्रसार को कम किया जा सकता है.

मोटापा कम करने के लिए ब्रेकफास्ट में शामिल करें ये रेसिपीज, तेजी से घटेगा बेली फैट

5) एथलीट परफॉर्मेंस में सुधार

क्या आप जानते हैं कि कॉफी आपको हैवी वर्कआउट से ठीक होने और मांसपेशियों में दर्द कम करने में मदद कर सकती है? एथलीट परफॉर्मेंस को बढ़ावा देने के लिए कॉफी को फायदेमंद पाया गया है, जिसमें दर्द से राहत और कठिन, तेज और लंबे समय तक काम करने की क्षमता शामिल है.

अगर कम मात्रा में सेवन किया जाए तो कॉफी में कैफीन लाभकारी हो सकती है. ध्यान दें कि आप बहुत अधिक कॉफी नहीं पी रहे हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है.