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किचन में कॉकरोच ने कर रखा है परेशान? ट्विंकल खन्ना का ये देसी जुगाड़ आएगा आपके काम

रसोई में कॉकरोच और चींटियों से परेशान हैं? केमिकल वाले स्प्रे से सेहत को नुकसान हो सकता है. ट्विंकल खन्ना का बताया ये देसी जुगाड़ अपनाएं, किचन रहेगा साफ और कीड़े हो जाएंगे गायब.

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किचन में कॉकरोच ने कर रखा है परेशान? ट्विंकल खन्ना का ये देसी जुगाड़ आएगा आपके काम
कॉकरोच कैसे भगाएं?
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रसोई घर हमारे घर का सबसे अहम और खास कोना होता है, जहां पूरे परिवार के लिए प्यार से खाना पकता है, लेकिन जब इस साफ-सुथरी जगह पर अचानक कॉकरोच या लाल चींटियां अपना डेरा जमा लेती हैं, तो चिंता होना लाजिमी है. इनसे छुटकारा पाने के लिए कई बार हम बाजार के तेज केमिकल वाले स्प्रे छिड़क देते हैं, जो पलभर में कीड़ों को तो भगा देते हैं, लेकिन हमारी सेहत और बच्चों के लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं.

अगर आप भी केमिकल से बचना चाहती हैं और एक सुरक्षित समाधान ढूंढ रही हैं, तो हाल ही में जानी-मानी एक्ट्रेस और लेखिका ट्विंकल खन्ना ने सोशल मीडिया पर एक शानदार घरेलू नुस्खा शेयर किया है, जो किचन के इन अनचाहे मेहमानों को आसानी से दूर कर सकता है.

देखें वीडियो...

घर पर नेचुरल स्प्रे बनाने की विधि:

इस जादुई स्प्रे को बनाने के लिए आपको बाहर से कोई महंगी चीज लाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, यह आपकी किचन के मसालों से ही तैयार हो जाएगा.

सामग्री तैयार करें:

  1. सबसे पहले 8 से 10 लौंग और 2 से 3 तेज पत्ते ले लीजिए.
  2. इन्हें हल्का सा कूट लें ताकि पानी में अच्छी तरह घुल सके.
  3. अब एक कप पानी और एक कप सिरका लीजिए.
  4. दोनों को किसी बर्तन में डालकर उसमें कुटी हुई लौंग और तेज पत्ता मिला दें.
  5. इस मिश्रण को धीमी आंच पर थोड़ी देर तक अच्छी तरह उबालें.
  6. जब पानी में अच्छी महक आने लगे, तो गैस बंद कर दें और इसे पूरी तरह ठंडा होने दें.
  7. अब इस पानी को किसी महीन छननी से छान लें, ताकि लौंग या तेज पत्ते का कोई भी छोटा टुकड़ा स्प्रे की नली को बंद न करे.
  8. लीजिए, आपका नेचुरल एंटी-कॉकरोच स्प्रे तैयार है.
  9. इसे किसी भी खाली स्प्रे बोतल में स्टोर कर लें.

स्प्रे का इस्तेमाल कैसे करें?

इस घरेलू मिश्रण को किचन के अंधेरे कोनों, कैबिनेट, ड्रॉअर्स और उन सभी जगहों पर छिड़कें जहां कॉकरोच या चींटियों का आना-जाना लगा रहता है. इनकी तेज महक इन कीड़ों को बिल्कुल पसंद नहीं आती और वे खुद-ब-खुद भाग जाते हैं.

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