Right Age to Eat Suppliments: आज के समय में लोगों की लाइफस्टाइल और खानपान ऐसा है जिसकी वजह से उनके शरीर में कई तरह के विटामिन और मिनरल्स की कमी हो जाती है. जिसको पूरा करने के लिए लोग अलग-अलग तरह के सप्लीमेंट्स का सेवन करते हैं. लेकिन क्या आपको पता है सप्लीमेंट्स लेने की सही उम्र क्या है?

क्या मैं 16 की उम्र में सप्लीमेंट ले सकता हूं? सप्लीमेंट लेने की सही उम्र क्या है?

Right Age to Eat Suppliments: आज के समय में लोगों की लाइफस्टाइल और खानपान ऐसा है जिसकी वजह से उनके शरीर में कई तरह के विटामिन और मिनरल्स की कमी हो जाती है. जिसको पूरा करने के लिए लोग अलग-अलग तरह के सप्लीमेंट्स का सेवन करते हैं. वहीं शरीर में पोषक तत्वों की कमी होने पर डॉक्टर्स भी सप्लीमेंट्स लेने की सलाह देते हैं. आपको बता दें कि सप्लीमेंट्स कैप्सूल और पाउडर दोनों फॉर्म में पाया जाता है. हर सप्लीमेंट्स के अपने- अपने फायदे होते हैं और इनको खाने का समय भी अलग-अलग होता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सप्लीमेंट्स को लेने की सही उम्र क्या है या इसे किस उम्र से लेना चाहिए? क्या इनका सेवन हर किसी के लिए सेफ होता है? आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब.

किसी भी सप्लीमेंट्स को शुरू करने की सही उम्र क्या होनी चाहिए? Right Age To Start Any Supplement

40 के बाद और 50 साल की उम्र से पहले किसी भी समय सप्लीमेंट या मल्टीविटामिन से विटामिन बी12 लेना अच्छा होता है. 

ब्रेस्टफीड करने वाले बच्चे (Breastfeeding Babies)

ब्रेस्टफीड करने वाले बच्चों को विटामिन डी और आयरन सप्लीमेंट देने की सलाह दी जाती है. क्योंकि उनको सिर्फ दूध से ये पोषक तत्वों की कमी पूरी नहीं होती है. वहीं बढ़ती उम्र के बच्चों में भी कैल्शियम और विटामिन डी की कमी ज्यादा देखी जाती है.  इसलिए बढ़ती उम्र के बच्चों को कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट देने की सलाह दी जाती है. लेकिन डॉक्टर की सलाह के बिना ऐसा कुछ भी ना करें.

बीस और तीस की उम्र (20s to 30s Age)

20 से 30 साल की उम्र के बीच बॉडी में फोलिक एसिड, आयरन और विटामिन बी12 की कमी आ सकती है. ऐसे में इन उम्र के लिए सप्लीमेंट्स का सेवन कर सकते हैं. इसके साथ ही उनकी हेल्थ कंडीशन देखकर उनको सप्लीमेंट्स दिया जा सकता है. लेकिन ध्यान रखें की डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी सप्लीमेंट खुद से लेना ना शुरू कर दें. 

चालीस से पचास की उम्र (Middle Age Group)

इस उम्र के दौरान व्यक्ति जवानी और बुढ़ापे के बीच में होता है. इस समय हार्ट और हड्डियों की हेल्थ पर काफी असर पड़ता है. ऐसे में ओमेगा-3, कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेने की सलाह दी जाती है. क्योंकि ये सभी सप्लीमेंट्स बोन और हार्ट हेल्थ के लिए जरूरी होते हैं.

क्या 16 साल की उम्र में सप्लीमेंट्स ले सकते हैं?

अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, स्वस्थ बच्चों और किशोरों के लिए मल्टीविटामिन्स की सलाह नहीं देती है जो विविध आहार लेते हैं. बेहतर होगा कि वे अपने विटामिन खाद्य पदार्थों से प्राप्त करें.

16 साल की उम्र में सप्लीमेंट्स लेना हमेशा डॉक्टर या Paediatrician की सलाह से ही करना चाहिए. इस उम्र में शरीर तेजी से बढ़ता है और जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो डाइट से पूरे हो जाते हैं. इसलिए बिना किसी जरूरत के सप्लीमेंट्स लेना नुकसान भी कर सकता है.

बेहतर क्या है?
  • बैलेंस डाइट और एक्सरसाइज.
  • अगर कमजोरी लगती है या कोई कमी होती है या संदेह हो तो डॉक्टर से टेस्ट करवाकर ही सप्लीमेंट लें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

