विज्ञापन
विशेष लिंक

Beetroot Side Effects: चुकंदर किसे नहीं खाना चाहिए? ये 4 लोग बना लें दूरी, नहीं तो पड़ सकता है महंगा

Chukandar Kise Nahi Khana Chahiye: आइए समझते हैं किन लोगो के लिए चुकंदर नुकसानदायक साबित हो सकता है और क्यों?

Read Time: 2 mins
Share
Beetroot Side Effects: चुकंदर किसे नहीं खाना चाहिए? ये 4 लोग बना लें दूरी, नहीं तो पड़ सकता है महंगा
Is beetroot safe for everyone?

Chukandar Kise Nahi Khana Chahiye: चुकंदर को सेहत का खजाना माना जाता है क्योंकि इसमें मौजूद आयरन, फाइबर, फोलेट, पोटैशियम और एंटीऑक्सीडेंट शरीर को कई तरह की समस्याओं से दूर रखने में मदद करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं? जहां कई लोगो के लियर इसका सेवन फायदेमंद है. वहीं, कुछ ऐसे लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए इसका सेवन खतरनाक साबित हो सकता है. आइए समझते हैं किन लोगो के लिए चुकंदर नुकसानदायक साबित हो सकता है और क्यों?

चुकंदर कब नहीं खाना चाहिए?

यूरिन का रंग लाल होना: चुकंदर खाने के बाद कई लोगों को लाल रंग का यूरिन आना जैसी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, जिसे बीट्यूरिया कहा जाता है, हालांकि यह खतरनाक नहीं है, लेकिन अगर बार-बार इस दिक्कत का सामना करना पड़े तो यह शरीर में आयरन की कमी का संकेत हो सकता है.

इसे भी पढ़ें: Free में होगा शुगर कंट्रोल, लिवर की सफाई और बढ़ेगा Vitamin C, जानें पपीते के पत्तों के 6 गजब के फायदे

डायबिटीज के मरीज: चुकंदर में शुगर होती है. सिमित मात्रा में किया गया इसका सेवन ठीक माना जा सकता है, लेकिन अगर डायबिटीज के मरीज इसका या इसके जूस का सेवन ज्यादा मात्रा में करते हैं, तो यह शुगर लेवल बढ़ा सकता है. जो उनके लिए हानिकारक साबित हो सकता है.

किडनी स्टोन की समस्या: चुकंदर में ऑक्सलेट्स की मात्रा ज्यादा पाई जाती है. अगर आप जरूरत से ज्यादा इसका सेवन करते हैं तो किडनी में स्टोन का खतरा बढ़ा सकता है. इसलिए किडनी की समस्या से परेशान लोगों को चुकंदर का सेवन सिमित मात्रा में ही करना चाहिए.

पेट की दिक्कत: चुकंदर में फाइबर की अच्छी मात्रा पाई जाती है. जरूरत से ज्यादा इसका सेवन पेट संबंधी समस्याएं जैसे पेट फूलने, गैस, या दस्त का कारण बन सकता है. इसलिए जो लोग पेट से जुडी समस्याओं से पहले से ही परेशान हैं, वे चुकंदर का सेवन कम मात्रा में ही करें.

Watch Video: 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Beetroot, Beetroot Disadvantages, Beetroot Side Effects, Chukandar Ke Fayde
Get App for Better Experience
Install Now