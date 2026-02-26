Healthiest Ways To Eat Beetroot: चुकंदर ऐसे खाएं, स्वाद भी मिलेगा और दिल-ब्लड प्रेशर भी रहेंगे ठीक

Healthiest Ways To Eat Beetroot: चुकंदर एक बहुत फायदेमंद सब्जी है. इसका रंग लाल होता है और यह शरीर के लिए बहुत अच्छा माना जाता है. इसमें आयरन, फाइबर और पोटैशियम जैसे पोषक तत्व होते हैं. चुकंदर खाने से खून बढ़ता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है और दिल मजबूत रहता है. अगर इसे सही तरीके से खाया जाए, तो फायदा और ज्यादा मिलता है.

1. कच्चा चुकंदर सलाद में- (Beetroot Salad)

चुकंदर को धोकर छील लें और पतला काट लें या कद्दूकस कर लें. इसे सलाद में खाएं. ऊपर से थोड़ा नींबू और नमक डाल सकते हैं. कच्चा चुकंदर खाने से शरीर को ज्यादा ताकत मिलती है और खून साफ रहता है.

2. चुकंदर का जूस- (Beetroot Juice)

सुबह ताजा चुकंदर का जूस पीना अच्छा होता है. इससे शरीर में खून का बहाव ठीक रहता है और हाई ब्लड प्रेशर कम करने में मदद मिलती है. चाहें तो इसमें गाजर या सेब मिलाकर भी पी सकते हैं.

3. हल्का उबला हुआ चुकंदर- (Boiled Beetroot)

अगर कच्चा नहीं खा सकते तो चुकंदर को हल्का उबाल लें. ज्यादा देर तक न पकाएं, वरना इसके गुण कम हो जाते हैं. उबले चुकंदर को दही में मिलाकर भी खा सकते हैं.

4. सूप या सब्जी में- (Beetroot Soup Or Vegetable)

सर्दियों में चुकंदर का सूप पीना अच्छा रहता है. इससे शरीर को गर्मी मिलती है और कमजोरी दूर होती है. आप इसे सब्जी में मिलाकर भी खा सकते हैं.

ध्यान रखें- (Precautions)

चुकंदर मीठा होता है, इसलिए डायबिटीज के मरीज कम मात्रा में खाएं. अगर किडनी में पथरी की समस्या है तो डॉक्टर से पूछकर ही खाएं.

रोज थोड़ा सा चुकंदर खाने से शरीर मजबूत रहता है, खून बढ़ता है और दिल भी स्वस्थ रहता है. स्वाद के साथ सेहत पाने के लिए चुकंदर को अपने खाने में जरूर शामिल करें.

