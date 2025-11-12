Children’s day पर 5 मिनट में बच्चों के लिए घर पर बनाएं स्पेशल टेस्टी और हेल्दी चॉकलेट, बस 3 चीजों से...

Children's day special chocolate recipe : हर साल 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है. इस दिन हर माता-पिता अपने बच्चे को कुछ ऐसा देना चाहते हैं, जो उसे खूब पसंद आए. बच्चों की सबसे फेवरेट होती है चॉकलेट. लेकिन, मार्केट वाली चॉकलेट्स में बहुत चीनी और न जाने क्या-क्या केमिकल होते हैं. ऐसे में क्यों न इस बार घर पर ही सुपर-हेल्दी और टेस्टी चॉकलेट बनाकर बच्चों को खुश किया जाए. यकीन मानिए, इसे बनाना इतना आसान है कि 5 मिनट में यह रेसिपी तैयार हो जाएगी. यह स्वाद के साथ-साथ सेहतमंद भी होगी.

चलिए, जानते हैं इस 3-इंग्रीडिएंट मैजिक चॉकलेट की रेसिपी.

हमें चाहिए कोको पाउडर (Cocoa Powder) आधा कप (बिना चीनी वाला), नारियल तेल (Coconut Oil) या अनसॉल्टेड बटर आधा कप और मीठा (Sweetener) 2 से 3 चम्मच (आप शहद, मेपल सिरप या गुड़ का पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं)

घर पर चॉकलेट बनाने की विधि - How to make chocolate at home

सबसे पहले नारियल तेल या बटर को किसी पैन में धीमी आंच पर या माइक्रोवेव में पिघला लें. ध्यान रहे, आंच एकदम धीमी होनी चाहिए.

तेल के पिघलते ही आंच बंद कर दें. अब इसमें कोको पाउडर और मीठा (शहद या गुड़ का पाउडर) डालकर अच्छे से मिक्स करें. इसे तब तक मिलाएं जब तक इसका घोल एकदम स्मूद (smooth) न हो जाए और कोई गांठ न बचे.

इस चॉकलेट के घोल को सिलिकॉन मोल्ड्स (या छोटी बर्फी ट्रे) में डाल दें.

मोल्ड को तुरंत उठाकर 15 से 20 मिनट के लिए फ्रीजर में रख दें.

आपकी होममेड, शुगर-फ्री और सुपर-हेल्दी चॉकलेट तैयार है.

होममेड चॉकलेट क्यों है यह बेस्ट - Why is homemade chocolate the best?

यह चॉकलेट मार्केट वाली से कहीं बेहतर है क्योंकि इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर, प्रिजरवेटिव या एक्स्ट्रा चीनी नहीं है. कोको पाउडर एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जो बच्चों की सेहत के लिए बहुत अच्छा है. इसे बनाना इतना सरल है कि बच्चे भी आपकी मदद कर सकते हैं.

