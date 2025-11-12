विज्ञापन
रणवीर बरार का चाय सीक्रेट: दादी कहती थीं- 'इससे बॉडी का बैलेंस ठीक रहता है'

Chef Ranveer Brar masala chai recipe : हाल ही में शेफ रणवीर बरार (Ranveer Brar) ने अपनी 'फेवरेट चाय' का सीक्रेट बताया. यह चाय उनके पिताजी बनाते हैं. जिसकी सबसे खास बात यह है कि उसमें 'सीजन' यानी मौसम का ध्यान रखा जाता है.

अगली बार जब चाय बनाएं, तो मौसम के हिसाब से सौंफ या मुलेठी डालकर देखिए.

Chef Ranveer Brar secret  chai recipe: शेफ रणवीर बरार (Ranveer Brar) अपनी शानदार कुकिंग और खाने की कहानियों के लिए जाने जाते हैं. हाल ही में उन्होंने अपनी 'फेवरेट चाय' का सीक्रेट बताया. यह चाय उनके पिताजी बनाते हैं. रणवीर ने कहा कि उनके पिता जी की चाय सबसे खास है क्योंकि उसमें 'सीजन' यानी मौसम का ध्यान रखा जाता है. रणवीर ने बताया, "मेरे पिताजी गर्मी में चाय में सौंफ (Fennel Seeds) डालते हैं और सर्दी में मुलेठी (Liquorice)." रणवीर ने एक बड़ी मजेदार बात भी बताई. उनकी दादी कहती थीं कि मौसम के हिसाब से यह चीजें डालने से 'बॉडी का बैलेंस' ठीक रहता है.

एक्सपर्ट भी कहते हैं, यह तरीका 'आयुर्वेदिक' है

डाइटिशियन भी इस देसी नुस्खे से सहमत हैं. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, यह तरीका बिल्कुल आयुर्वेदिक है. मुलेठी की तासीर गरम होती है, इसलिए यह सर्दी-खांसी, गले की खराश और सांस की तकलीफ के लिए बढ़िया है. इसीलिए इसे सर्दी में डाला जाता है. वहीं, सौंफ की तासीर ठंडी और तरोताजा करने वाली होती है. यह गर्मियों में हाजमा (पाचन) सही रखती है और एसिडिटी से राहत दिलाती है.

ये चीजें चाय का स्वाद भी बदल देती हैं. मुलेठी से चाय में हल्की मीठी और मिट्टी जैसी खुशबू आती है, जो चाय को मलाईदार टच देती है. सौंफ चाय को हल्कापन और ताज़गी देती है, जिससे दूध की भारीपन कम हो जाती है.

चाय में मुलेठी-सौंफ कितनी मात्रा में सही

ध्यान रहे, 2 कप चाय में बस 1 चुटकी काफी है. ज्यादा मुलेठी चाय को हद से ज्यादा मीठा या कड़वा बना सकती है. लेकिन एक बात ख्याल रखें हाई ब्लड प्रेशर (BP) या किडनी की समस्या वाले लोग मुलेठी कम खाएं. क्योंकि यह शरीर में नमक का बैलेंस बिगाड़ सकती है.

तो अगली बार जब चाय बनाएं, तो मौसम के हिसाब से सौंफ या मुलेठी डालकर देखिए. यह सिर्फ चाय नहीं, बल्कि आपके शरीर को मौसम के साथ तालमेल बिठाने का एक आसान तरीका है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

