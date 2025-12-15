Palak Patta Chaat Recipe: मिनटों में बनाएं कुरकुरी पालक पत्ता चाट, शाम के नाश्ते की आसान रेसिपी

Hara Patta Palak Chaat Recipe In Hindi: ठंड के मौसम में शाम के समय स्वादिष्ट स्नैक मिल जाए तो बस फिर क्या कहने और अगर वही स्नैक हेल्दी भी हो तो बस दोगुने मजे. आज हम आपको एक ऐसी आसान रेसिपी के बारे में बताने वाले हैं, जो स्वाद के साथ शरीर के लिए भी कमाल है. हरा पालक पत्ता चाट आयरन, फाइबर और कई जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर है, जो सर्दियों में शरीर को ताकत देने का काम करते हैं. यहां जानें इसे बनाने की आसान रेसिपी क्या है?

पालक पत्ता चाट कैसे बनती है?

सामग्री

पालक के पत्ते

बेसन

चावल का आटा

तेल

नमक

अजवाइन

लाल मिर्च पाउडर

चाट के लिए सामग्री

हरी चटनी

दही

इमली की मीठी चटनी

चाट मसाला

भुना जीरा पाउडर

बनाने की विधि?

घर पर पालक पत्ता चाट बनाने के लिए सबसे पहले पालक के पत्तों को अच्छी तरह धोकर उसका पानी सुखा लें. अब एक बर्तन लें उसमें बेसन, चावल का आटा, नमक, लाल मिर्च और अजवाइन मिलाकर उसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए एक गाढ़ा घोल तैयार कर लें. अब कढ़ाही लें उसमें तेल गरम करें और पालक के पत्तों को बेसन के घोल में डुबोकर गरम तेल में कुरकुरा होने तक तल लें. फिर तले हुए पालक के पत्तों को निकालकर. एक प्लेट में रखें. फिर सबसे पहले हरी चटनी और इमली की चटनी डालें. अब इसे और स्वादिष्ट बनाने के लिए इसमें दही डालें और ऊपर से चाट मसाला और भुना जीरा पाउडर छिड़कें. बस फिर क्या चाट का मजा उठाएं.

