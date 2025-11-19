Kidney Stone के खतरनाक दर्द से बचना है तो कभी न खाएं ये 8 चीज, तुरंत बना लें दूरी...!

WHAT SHOULD NOT EAT IN PATHRI : गुर्दे की पथरी (Kidney Stone) की परेशानी क्यों होती है, इससे कैसे खुद का बचाव करें और अगर यह समस्या आपको हो ही गई है, तो किन खाने की चीजों से तुरंत दूरी बना लेनी (PATHRI ME KYA NAHI KHAYEN) चाहिए, जानने के लिए आगे आर्टिकल में बने रहिए.

पथरी बनती कैसे है - Pathri kaise banti hai

यह जानना जरूरी है कि यह समस्या शुरू कैसे होती है. पथरी बनने की शुरुआत तब होती है जब आपके पेशाब (मूत्र) में कैल्शियम, ऑक्सालेट, यूरिक एसिड और सिस्टीन जैसे कुछ तत्वों का कंसंट्रेशन (मात्रा) बढ़ने लगता है. ये तत्व आपस में जमा होकर क्रिस्टल बनाने लगते हैं, जो गुर्दे से जुड़ जाते हैं और धीरे-धीरे बड़े होकर पथरी बन जाते हैं.

पथरी की समस्या होने पर किन खाने की चीजों का रखें परहेज - Which foods should be avoided if you have kidney stone problem

अगर आप पथरी की समस्या से जूझ रहे हैं, तो आपको यहां बताई जा रही चीजों से तुरंत परहेज कर लेना चाहिए, ताकि आपकी समस्या और न बढ़े...

पालक, साग और टमाटर

पालक और साग में ऑक्सलेट पाया जाता है, जो कैल्शियम को इकट्ठा करके यूरिन में नहीं पहुंचने देता. यही आपकी पथरी की समस्या को बढ़ाता है. टमाटर में भी भरपूर ऑक्सलेट्स होते हैं, इसलिए अगर खाएं भी, तो बीज निकालकर.

सी फूड (समुंद्री खाना) और मीट

सी फूड, मीट और ज्यादा प्रोटीन वाले फूड्स से आपको दूरी बनानी चाहिए. मांस और मछली जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन बिलकुल न करें.

चॉकलेट और चाय

चॉकलेट में भी ऑक्सलेट्स की मात्रा होती है, इसलिए किडनी स्टोन के मरीजों को इसे नहीं खाना चाहिए. इसके अलावा, चाय का सेवन भी न करें क्योंकि इससे पथरी का साइज बढ़ सकता है.

दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स

दूध के साथ-साथ दही, पनीर और मक्खन जैसी दूध से बनी चीजों का सेवन भी न के बराबर करें.

ड्राई फ्रूट्स और फल

फलों में स्ट्रॉबेरी और बेर के साथ ही अंजीर और किशमिश जैसे सूखे मेवों के सेवन से भी दूरी बना लेनी चाहिए.

पचने में मुश्किल चीजें

आपको भोजन में ऐसी चीजें बिल्कुल नहीं शामिल करनी हैं, जिन्हें पचने में बहुत ज्यादा समय लगता हो.

जंक फूड और डीप फ्राई

कैन सूप, नूडल्स, डीप फ्राई की हुई चीजें और जंक फूड आदि से परहेज जरूरी है.

कुछ सब्जियां

बैंगन, मशरूम और फूलगोभी जैसी सब्जियों से भी आपको बचना चाहिए.

कुल मिलाकर पथरी की समस्या को अगर आप गंभीर होने से बचाना चाहते हैं, तो ऊपर बताई गई बातों का खास ध्यान रखें. हमेशा अपने भोजन पर नियंत्रण रखें और समय-समय पर गुर्दे की पथरी के विशेषज्ञ डॉक्टर से सलाह जरूर लें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)