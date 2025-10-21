रोजाना भीगी हुई मेथी का पानी पीने से क्या होता है?

Methi Pani Ke Fayde: हर रसोई में मौजूद छोटे-छोटे मसाले सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं होते, बल्कि उनमें कई स्वास्थ्य लाभ भी छिपे होते हैं. आज हम उन ही में एक मेथी के दाने के बारे में बात करने वाले हैं. ये दाने शरीर के अंदरूनी स्वास्थ्य को सुधारने में मदद करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं? अगर आप इन्हें पानी में भिगोकर सुबह खाली पेट पीते हैं, तो यह शरीर को दोगुने फायदे भी पहुंचा सकते हैं. आइए जानते हैं कि मेथी का पानी पीने से क्या-क्या फायदे होते हैं?

सुबह खाली पेट मेथी का पानी पीने के क्या फायदे हैं?

पाचन: मेथी के दानों में फाइबर पाया जाता है जो पाचन को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है. सुबह खाली पेट मेथी का पानी पीने से पेट की जलन, गैस और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत मिल सकती है. जिन लोगों को पेट से जुड़ी दिक्कतें हैं उनके लिए ये पानी फायदेमंद साबित हो सकता है.

वजन: जो लोग वजन कम करना चाहते हैं, उनके लिए मेथी का पानी एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है. इसमें मौजूद फाइबर पेट को लंबे समय तक भरा रखता है और बार-बार खाने की आदत को दूर करता है जिससे वेट आसानी से कम किया जा सकता है.

ब्लड शुगर: मेथी का पानी डायबिटीज के मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है. इसमें पाए जाने वाले गैलेक्टोमैनन नामक तत्व ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं. नियमित रूप से इसका सेवन डायबिटीज के रोगियों के लिए लाभदायक है.

मेथी का पानी कैसे बनाएं?

रात में एक गिलास पानी में 1 चम्मच मेथी के दाने डालकर भिगो दें.

सुबह उठकर इस पानी को हल्का गुनगुना कर लें.

फिर छानकर खाली पेट पिएं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)