खाली पेट नीम की पत्ती खाने से कौन सी बीमारी दूर होती है? किन लोगों को करना चाहिए इसका सेवन

Chewing Neem Leaves Benefits: प्रकृति ने हमें कई चीजें ऐसी दी हैं जिनके सेवन से शरीर को सेहतमंद रखने में मदद मिल सकती है. नीम उन्हीं में से एक है. आपको बता दें कि नीम एक ऐसा पौधा है जिसका हर भाग औषधीय गुणों से भरा है. नीम की पत्तियों (Neem leaves) को सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. क्योंकि इसमें एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-फंगल और एंटी-वायरल, विटामिन ई, कैल्शियम, फॉस्फोरस और आयरन जैसे तमाम गुण पाए जाते हैं. इसे आप कई तरह से डाइट में शामिल कर सकते हैं. लेकिन सुबह खाली पेट फ्रेश नीम की पत्तियों को चबाकर खाना सबसे अच्छा माना जाता है. तो चलिए जानते हैं किन लोगों को और कैसे करना चाहिए इसका सेवन.

कैसे करें नीम की पत्तियों का सेवन- (How To Consume Neem Leaves)

नीम की पत्तियों को आप कई तरह से डाइट में शामिल कर सकते हैं. सबसे पहले तो आप कोमल-कोमल नीम की पत्तियों को पानी से धोकर साफ कर लें. 4-5 पत्तियों को खाली पेट चबाकर खा सकते हैं. इसके अलावा आप इसका काढ़ा बना कर पी सकते हैं. काढ़ा बनाने के लिए आप एक गिलास पानी में नीम की पत्तियों को धोकर डालें और इस पानी को अच्छे से खौला लें. जब तक ये पानी एक कप न हो जाए. इस पानी को छानकर इसमें स्वाद को बढ़ाने के लिए शहद और नींबू का रस इस्तेमाल कर सकते हैं या ऐसे ही पी सकते हैं.

नीम की पत्तियां खाने के फायदे- (Neem Ki Patti Khane Ke Fayde)

1. स्किन-

नीम त्वचा को अंदर से साफ करता है, जिससे मुहांसे, पिगमेंटेशन और झुर्रियों जैसी समस्याएं कम हो सकती हैं. खाली पेट नीम की पत्तियों को चबाकर खाना सबसे अच्छा माना जाता है.

2. दांतों-

दांतों और मसूड़ों के लिए नीम के पत्तों का सेवन फायदेमंद माना जाता है. क्योंकि इसमें मौजूद एंटी-बैक्टीरियल गुण मुंह के बैक्टीरिया को खत्म करने और मसूड़ों से खून आने और सांसों की बदबू को दूर करने में मदद कर सकते हैं.

3. खून को साफ-

नीम की पत्तियां खून को साफ (Blood Purification) करने में मदद कर सकती है. काली पेट नीम की पत्तियां खाने से शरीर से विषाक्त पदार्थ बाहर निकल सकते हैं.

4. डायबिटीज-

खाली पेट नीम की पत्तियों का सेवन डायबिटीज (Beneficial in Diabetes) मरीजों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.

5. पाचन-

खाली पेट नीम की पत्ती खाने से पाचन में सुधार (Improves Digestion) करने कब्ज, गैस और पेट फूलने जैसी समस्याओं से राहत मिल सकती है.

