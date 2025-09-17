सिर्फ डाइट से गायब की एक चीज और 90 किलो की डेंटिस्ट ने 6 महीने में घटा लिया 30 किलो वजन, यहां जानें कैसे  

अगर आप लंबे समय से वजन घटाने की सोच रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा है प्रोसेस कैसे शुरू किया जाए, तो यहां हम आपको एक डेंटिस्ट के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने 6 महीने में 30 किलो वजन घटाकर सभी को चौंका दिया. बता दें, 2 सितंबर को इंस्टाग्राम पर डॉ. फिट फाइल्स नाम से जानी जाने वाली एक फिटनेस इंफ्लूएंसर और डेंटिस्ट ने बताया कि कैसे 97 किलो से 67 किलो तक आई है और 30 किलो वजन घटाया. आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से.

6 महीने तक चीनी को कहा- 'NO'

इंफ्लूएंसर और डेंटिस्ट ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में बताया कि कैसे वह 30 किलो वजन कम करने में कामयाब रहीं. बता दें, इस वीडियो का कैप्शन ‘POV: you quit sugar for 6 months. Transition alert!' है. उन्होंने आगे लिखा, "मेरे जीवन का सबसे कठिन बदलाव, लेकिन यह मेरे लिए सबसे जरूरी था."

बता दें, वीडियो में बदलाव से पहले और बाद की तस्वीरें दिखाई गई है, जहां चीनी छोड़ने से पहले, उनका डबल चिन (Double Chin), एकेंथोसिस निग्रिकन्स (Acanthosis Nigricans) (एक ऐसी स्थिति जिसमें गर्दन के पिछले हिस्से पर काले निशान और धारियां पड़ जाती हैं) और चेहरे पर पिगमेंटेशन की समस्या थी. हालांकि, चीनी छोड़ने के बाद, वह वजन कम में तो कामयाब रही, साथ ही इन समस्याओं से भी छुटकारा मिला.



कैसे मिलेगा एकेंथोसिस निग्रिकन्स से छुटकारा



16 जुलाई की एक और क्लिप में, डेंटिस्ट ने एकेंथोसिस निग्रिकन्स से निपटने के बारे में बात की थी और बताया कि, उन्होंने पिगमेंटेशन से छुटकारा पाने के लिए कोई क्रीम इस्तेमाल नहीं किया था. उन्होंने कहा, "गर्दन का कालापन सिर्फ त्वचा की समस्या नहीं है. इसका मतलब यह है कि आपका शरीर आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है. जिसे आपको समझना होगा. "



उन्होंने कहा, "एकेंथोसिस निग्रिकन्स एक लक्षण है, समस्या नहीं. यह आमतौर पर मोटापे, इंसुलिन प्रतिरोध, हार्मोनल असंतुलन (Hormonal Imbalance), डायबिटीज और जेनेटिक के कारण होता है. मेरे मामले में, यह मोटापे और इंसुलिन प्रतिरोध (Insulin Resistance) के कारण था. मैंने कोई क्रीम नहीं लगाई. मैंने चीनी खाना छोड़ दिया, कम कार्बोहाइड्रेट और हाई प्रोटीन वाली डाइट अपनाई, जिसने मेरी वजन कम करने में काफी मदद की.

