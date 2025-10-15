14 दिनों तक खाली पेट खा लीजिए करी पत्ता, इसके बाद जो होगा वो आप सोच भी नहीं सकते

Chewing Curry Leaves Benefits: दाल या सांभर में तड़का लगाना हो या फिर पोहा बनाना हो हर चीज में करी पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है. साउथ में तो इसका इस्तेमाल हर चीज में होता है. अपने स्वाद और सुगंध के लिए जाने जाना वाला करी पत्ता खाने का स्वाद ही नहीं बढ़ाता है बल्कि आपकी सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद होता है. इसको अपनी डाइट में शामिल करना आपके लिए कई तरीकों से फायदेमंद हो सकता है. अगर आप लगातार 14 दिनों तक सुबह खाली पेट इसका सेवन करते हैं तो आपको इसका असर खुद ब खुद नजर आने लगेगा.

14 दिनों तक खाली पेट करी पत्ता खाने से क्या होता है? ( Benefits of eating curry leaves on an empty stomach)

ग्लोइंग स्किन

करी पत्ते में एंटी-ऑक्सीडेंट्स गुण पाए जाते हैं जो आपकी स्किन को अंदर से डिटॉक्स करने में मदद करते हैं. जो आपको स्किन को ग्लोइंग बनाता है.

कोलेस्ट्रॉल

अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है तो सुबह खाली पेट 2 हफ्तों पर 5-7 करी पत्तों को चबाकर खाने से आपको कोलेस्ट्रॉल को लो रखने में मदद मिल सकती है.

इम्यूनिटी

करी पत्ता में विटामिन्स और मिनरल्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. इनको रोजाना चबाकर खाने से इम्यूनिटी मजबूत हो सकती है जिससे आप बीमारियों से बच सकते हैं.

वेट लॉस

रोजाना खाली पेट करी पत्ता चबाकर खाने से आपके वजन को कम करने में भी मदद मिल सकती है. अगर आप वेट लॉस कर रही हैं तो इसको अपनी डाइट का हिस्सा जरूर बनाएं.

हेल्दी हेयर

खाली पेट करी पत्ता को चबाकर खाने से बालों की समस्याओं से भी राहत मिल सकती है. ये बालों का झड़ना कम करके बालों को हेल्दी काला और लंबा बनाने में मदद कर सकता है.

कैसे करें सेवन

इसके लिए सुबह उठकर 4-5 करी पत्ता को लेकर उनको धुलें और बासी मुंह उनको चबाकर खा लें.

इसके साथ आप अपनी सब्जी और दालों में भी इनको डालकर बना सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)