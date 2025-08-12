विज्ञापन
सुबह खाली पेट बासी चबाकर खा लें ये 2 हरी पत्तियां, फायदे ऐसे कि हर किसी को बताएंगे सेवन करने के लाभ

सुबह खाली पेट बासी चबाकर खा लें ये 2 हरी पत्तियां, फायदे ऐसे कि हर किसी को बताएंगे सेवन करने के लाभ
करी पत्तों को चबाकर खाना बेहद लाभदायी होता है.

Curry Leaves Benefits: हमारे आसपास कई ऐसे पेड़-पौधे होते हैं, जिनका इस्तेमाल खाने के साथ औषधीय तौर पर भी किया जाता है. आज हम ऐसे ही एक हरे पत्ते की बात करेंगे जिसे हम सभी करी पत्ते के नाम से जानते हैं. करी पत्ता जिसका उपयोग खाने के साथ औषधि के तौर पर भी किया जाता है.  करी पत्ते को मीठी नीम भी कहा जाता है. इसके पत्ते की बनावट नीम के पत्तों से काफी मिलती जुलती है, लेकिन इसके पत्ते का स्वाद नीम के पत्ते की तरह कड़वा नहीं होता है. आयुर्वेद के अनुसार करी पत्ता स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद है, साथ ही यह पाचन में सुधार भी करता है, इसके साथ यह वजन घटाने में मदद होने के साथ डायबिटीज को नियंत्रित करने में भी सहायक है. करी पत्तों का इस्तेमाल कई तरह के खाने की डिशेज बनाने में किया जाता है. सुबह खाली पेट करी पत्ते चबाकर खाने से आपको कई स्वास्थ्य लाभ मिल सकते हैं. 

सुबह खाली पेट करी पत्ता चबाने के फायदे ( Chewing Curry Leaves Empty Stomach Benefits)

हार्ट

आर्युवेद के अनुसार करी पत्तों में पाया जाने वाला रस कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का लेवल कम कर दिल की बीमारियां के खतरे को कम कर सकता है. 

डायबिटीज 

करी पत्ता रक्त में ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में भी उपयोगी है. इसके नियमित सेवन से शरीर में इंसुलिन की संवेदनशीलता बढ़ती है, जिससे डायबिटीज को नियंत्रण में रखना आसान होता है.

कब्ज और पाचन 

करी पत्ते में फाइबर की मात्रा अच्छी होती है, जो पाचन तंत्र को सुधारने में सहायक होती है. इसे सुबह खाली पेट चबाने से कब्ज, गैस और पेट दर्द जैसी समस्याओं में राहत मिलती है. 

आंखों के लिए

करी पत्ते में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो आंखों की रोशनी के लिए अत्यंत लाभकारी होता है. यह मोतियाबिंद और अन्य दृष्टि संबंधी समस्याओं को भी दूर रखने में मदद करता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

