देसी चना और काबुली चना में क्या है अंतर, फायदे और गुण, जानिए यहां

Desi chana aur kabuli chana ke fayde : दाल हो, छोले हों या फिर अंकुरित सलाद, चना हर भारतीय रसोई का सुपरस्टार है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि देसी चना, जिसे काला चना भी कहते हैं और काबुली चना जिसे छोले वाला सफेद चना कहते हैं सिर्फ रंग और आकार में ही अलग नहीं होते, बल्कि इनके गुण और फायदे (kabuli chane ke fayde) भी थोड़े अलग हैं? आज हम जानेंगे इन दोनों के बीच का सीधा और आसान अंतर. तो देर किस बात की आइए जानते हैं...

देसी चना vs काबुली चना - Desi Chana vs Kabuli Chana

देसी चना आकार में छोटा, रंग में गहरा भूरा या काला होता है और इसकी चमड़ी थोड़ी खुरदुरी होती है. जबकि काबुली चना बड़ा, क्रीम जैसा सफेद होता है और इसकी बाहरी त्वचा चिकनी होती है.

देसी चना का इस्तेमाल ज्यादातर बेसन बनाने, अंकुरित करने, या फिर दाल (चना दाल) के रूप में होता है. वहीं, काबुली चना का इस्तेमाल मुख्य रूप से स्वादिष्ट छोले बनाने, हुम्मस (Hummus) या सलाद में किया जाता है.

फायदे के मामले में दोनों ही जबरदस्त हैं, लेकिन देसी चना यहां हल्का-सा बाजी मार लेता है-

देसी चने की चमड़ी थोड़ी सख्त और खुरदुरी होती है, इसलिए इसमें काबुली चने से ज़्यादा फाइबर होता है. फाइबर आपके पाचन को दुरुस्त रखता है और कब्ज से बचाता है.

दोनों ही प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत हैं, जो मांसपेशियों (muscles) को मजबूत बनाता है. हालांकि, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक देसी चने में प्रोटीन की मात्रा थोड़ी अधिक हो सकती है.

देसी चने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स काबुली चने से थोड़ा कम होता है. इसका मतलब है कि यह शुगर को धीरे-धीरे रिलीज करता है, जो डायबिटीज वाले लोगों के लिए बेहतर हो सकता है.

देसी चना और काबुली चना में कौन सा है ज्यादा फायदेमंद - Which is more beneficial, Desi Chana or Kabuli Chana

देसी चना और काबुली चना, दोनों ही आयरन, फोलेट और अन्य मिनरल्स से भरपूर होते हैं और दिल की सेहत (Heart Health) के लिए अच्छे माने जाते हैं. अगर आपको फाइबर चाहिए तो देसी चना चुनें, और अगर आपको क्रीमी texture वाला छोला या सलाद बनाना है तो काबुली चना बेस्ट है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)