विज्ञापन
विशेष लिंक

ठंड में शरीर को गर्म रखने के लिए क्या खाना चाहिए? आपके किचन में मौजूद ये 4 चीजें किसी जादू से कम नहीं

Thand Mein Kya Khana Chahiye: तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं कौन सी हैं वो जादुई चीजें, जिनका सेवन ठंड से बचा सकता है. 

Read Time: 2 mins
Share
ठंड में शरीर को गर्म रखने के लिए क्या खाना चाहिए? आपके किचन में मौजूद ये 4 चीजें किसी जादू से कम नहीं
कौन सा खाना हमारे शरीर को गर्म रखता है?

Thand Mein Kya Khana Chahiye: क्या आपको भी ज्यादा ठंड लगती है? अगर ऐसा है, तो यह आर्टिकल आपके लिए है. यहां कुछ कुछ ऐसी चीजें बताई गई है, जो आपके किचन में ही मौजूद है और नियमित रूप से इनका सेवन शरीर को अंदर से गर्म रख सकता है. तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं कौन सी हैं वो जादुई चीजें, जिनका सेवन ठंड से बचा सकता है.

सर्दियों में सबसे ज्यादा क्या खाना चाहिए?

अदरक: अदरक में मौजूद गुण शरीर को अंदर से गर्म रखने में मदद कर सकते हैं. आप चाहें, तो इसका काढ़ा, पानी या चाय में मिलाकर सेवन कर सकते हैं. नियमित रूप से इसका सेवन शरीर को ठंड से बचा सकता है. 

इसे भी पढ़ें: गाजर और अदरक का जूस रोज पीने से क्या होता है? वेट को कम करने से लेकर दिल को रखता है जवां

लहसुन: लहसुन में एलिसिन और सल्फर यौगिक पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर को अंदर से गर्म रखने में मदद करते हैं, रोजाना सुबह खाली पेट 1 से 2 लहसुन की कली गुनगुने पानी के साथ लेने से ठंड से बचाव हो सकता है.

ड्राई फ्रूट्स: नियमित रूप से बादाम, अखरोट, काजू और किशमिश जैसे ड्राई फ्रूट्स का सेवन ठंड में शरीर को ऊर्जा दे सकता है, ये शरीर को गर्म रखने के साथ ही साथ दिमाग को भी मजबूत बना सकते हैं. अगर आप सर्दियों में रोजाना ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, तो शरीर को कई रोगों से दूर रख सकते हैं.

हल्दी वाला दूध: सर्दी के मौसम में हल्दी वाला दूध बेहद लाभदायक माना जा सकता है. हल्दी वाला दूधन सिर्फ इम्यूनिटी बूस्ट करता है,बल्कि बॉडी को भी गर्म रखने में मदद करता है. इसे बनाने के लिए दूध को गर्म कर उसमें एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर मिलाकर पिएं. 

Watch Video: 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Thand Me Kya Khana Chahiye, Kya Khane Se Thand Nahi Lagti Hai, Winter Foods To Eat
Get App for Better Experience
Install Now