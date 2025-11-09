विज्ञापन
विशेष लिंक

मक्खन और घी: सर्दियों में कितना और कब खा सकते हैं? जानिए सही मात्रा और फायदे, नुकसान

Butter and Ghee Benefits in Winter: सर्दियां आते ही लोग घरों में पराठे और हलवा बनाने लगते हैं, जिसमें मक्खन और घी का खूब इस्तेमाल होता है. कई बार हम सर्दियों में खाने का मजा लेते हुए ये भूल जाते हैं जो चीजें हेल्दी हैं उन्हें कितनी मात्रा में खाना चाहिए और कब वे नुकसान भी दे सकती हैं.

Read Time: 4 mins
Share
मक्खन और घी: सर्दियों में कितना और कब खा सकते हैं? जानिए सही मात्रा और फायदे, नुकसान
Butter and Ghee in Winter: सर्दियों में घी और मक्खन खाने के फायदे और नुकसान.

How Much Ghee to Eat in Winter: सर्दियों का मौसम आते ही हमारी थाली में स्वाद और सेहत दोनों बढ़ जाते हैं. मक्के की रोटी, सरसों का साग, बाजरे का हलवा, इन सबमें एक चीज जरूर होती है जो स्वाद को दोगुना कर देती है. मक्खन और घी! लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इनका सेवन कितना करना सही है? क्या ज्यादा घी या मक्खन खाना नुकसानदायक हो सकता है? घी और मक्खन को एनर्जी और गर्माहट देने वाला माना गया है. खासकर सर्दियों में जब शरीर को हीट की जरूरत होती है, तब ये दोनों चीजें बेहद फायदेमंद साबित होती हैं. लेकिन, इनका सेवन बैलेंस मात्रा में होना जरूरी है, वरना फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है.

ये भी पढ़ें: रात में इन चीजों को खाने से हो सकता है फैटी लिवर? कहीं आप तो नहीं कर रहे ये गलती

मक्खन और घी में क्या अंतर है? | Difference Between Butter and Ghee?

  • घी दूध से निकली मलाई को गर्म करके बनाया जाता है. यह प्योर फैट होता है और लैक्टोज फ्री होता है.
  • मक्खन दूध या क्रीम को फेंटकर बनाया जाता है, जिसमें थोड़ी मात्रा में लैक्टोज और पानी भी होता है.

दोनों में सैचुरेटेड फैट होता है, जो शरीर को एनर्जी देता है लेकिन ज्यादा मात्रा में लेने पर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकता है.

सर्दियों में घी और मक्खन के फायदे

1. शरीर को गर्म रखता है: घी और मक्खन थर्मल एनर्जी प्रदान करते हैं, जिससे शरीर ठंड में भी एक्टिव रहता है और ठंड कम लगती है.
2. पाचन में सहायक: घी आंतों को चिकनाई देता है और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत दिलाता है, जिससे सारी पेट की गंदगी बाहर निकल जाती है.
3. त्वचा और बालों के लिए फायदेमंद: क्या आप जानते हैं कि घी में मौजूद विटामिन A, D, E त्वचा को नमी देते हैं और बालों को पोषण प्रदान करते हैं.
4. इम्यूनिटी बढ़ाता है: घी में ओमेगा-3 फैटी एसिड होते हैं जो शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं और वायरल इंफेक्शन से बचाव करते हैं.
5. मानसिक स्वास्थ्य में सहायक: घी का सेवन मस्तिष्क की कार्यक्षमता को बढ़ाता है और एकाग्रता में मदद करता है.

ये भी पढ़ें: सर्दियों में क्या है पानी पीने का सही तरीका? जानिए कम पानी पीने नुकसान और लक्षण

ज्यादा मात्रा में खाने से क्या नुकसान हो सकता है?

वजन बढ़ना: इन दोनों काफी मात्रा में फैट होता है. ज्यादा मात्रा में फैट लेने से फैट स्टोरेज बढ़ता है और वजन बढ़ सकता है.
कोलेस्ट्रॉल बढ़ना: सैचुरेटेड फैट ज्यादा लेने से LDL कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, जिससे हार्ट डिजीज का खतरा होता है.
डायबिटीज और ब्लड प्रेशर पर असर: ज्यादा फैट से इंसुलिन रेसिस्टेंस बढ़ सकती है और ब्लड प्रेशर बैलेंस हो सकता है.

सही मात्रा क्या है?

  • एक हेल्दी व्यक्ति को रोजाना 1 से 2 चम्मच घी या मक्खन पर्याप्त होता है.
  • बुजुर्ग या हार्ट पेशेंट को कम मात्रा में ही सेवन करना चाहिए.
  • एक्टिव लाइफस्टाइल वाले लोग थोड़ी ज्यादा मात्रा ले सकते हैं, लेकिन एक्सरसाइज जरूरी है.

सर्दियों में घी और मक्खन का सेवन सेहत के लिए फायदेमंद है. अगर सही मात्रा में किया जाए. यह शरीर को गर्म रखता है, पाचन सुधारता है और इम्यूनिटी बढ़ाता है. लेकिन ज्यादा सेवन से वजन, कोलेस्ट्रॉल और अन्य समस्याएं हो सकती हैं.

Asthma Treatment | अस्थमा: लक्षण, कारण, इलाज | Asthma/Dama ke Lakshan, Ilaj

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Butter And Ghee In Winter, Ghee Ke Fayde, Makhhan Ke Fayde, How Much Ghee To Eat In Winter, Benefits Of Ghee In Cold Weather, Side Effects Of Eating Too Much Butter, Healthy Fats For Winter Diet, Ghee Vs Butter Nutrition
Get App for Better Experience
Install Now