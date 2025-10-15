आलू टमाटर की सब्जी से बोर हो गए हैं? तो एक बार जरूर ट्राई करें आलू से बनने वाली ये 5 स्वादिष्ट रेसिपी

आलू हमारी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माने जाते हैं. आलू कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं. आलू एक वर्सेटाइल फूड है जिसका इस्तेमाल आप किसी भी सब्जी में कर सकते हैं. ज्यादातर भारतीय घरों में आलू-टमाटर की सब्जी को काफी ज्यादा पसंद किया जाता है. ऐसे में अगर आप भी आलू टमाटर की सब्जी खा-खाकर परेशान हो गए हैं, तो हम आपको आलू से बनने वाली कुछ आसान और टेस्टी रेसिपी के बारे में बताने जा रहे हैं.

आलू की टेस्टी रेसिपीज- (Tasty potato recipes)

1. मैश्ड पोटैटो विद बटर- (Mashed Potatoes with Butter)



सामग्री:

4 मध्यम आकार के आलू

2 छोटे चम्मच मक्खन

थोड़ा सा दूध

नमक और काली मिर्च

विधि-



-आलू छीलकर छोटे टुकड़ों में काट लें.



-उबालें जब तक आलू नरम न हो जाए.



-उबले आलू को गरमागरम मसले.



-मक्खन, दूध, नमक और काली मिर्च डालकर अच्छी तरह मिलाएं.



2. सरसों के तेल में बिहारी स्टाइल आलू भुजिया- (Bihari Style Potato Bhujia)



सामग्री:

3 मीडियम आलू

2 बड़े चम्मच सरसों का तेल

एक चुटकी हल्दी

नमक, लाल मिर्च पाउडर और चाट मसाला

विधि-



-आलू को पतले स्लाइस में काटें.



-सरसों का तेल गरम करें, हल्दी और नमक डालें.



-आलू डालकर मध्यम आँच पर किनारों से हल्का कुरकुरे होने तक भूनें.



-लाल मिर्च पाउडर और चाट मसाला डालकर परोसें.

3. आलू मेथी- (Simple Aloo Methi)



सामग्री-

3 मध्यम आलू

1 कप ताज़ी मेथी

1 छोटा चम्मच तेल

जीरा, हल्दी, मिर्च पाउडर, नमक

विधि-

-आलू क्यूब्स में काट लें, मेथी धोकर तैयार करें.



-तेल में जीरा डालें, आलू को नरम होने तक भूनें.



-मेथी के पत्ते, हल्दी, मिर्च पाउडर और नमक मिलाएं.



-ढककर 5-7 मिनट तक पकाएं जब तक आलू मेथी का स्वाद न सोख ले.



4. बॉम्बे स्टाइल आलू- (Bombay Style Potatoes)



सामग्री-

3 मध्यम आलू

2 छोटे चम्मच तेल

राई, करी पत्ता

हल्दी, मिर्च पाउडर, नमक

ताज़ा हरा धनिया

विधि-

-आलू क्यूब्स में काट लें.



-तेल गरम करें, राई और करी पत्ता डालें.



-आलू डालकर हल्दी, मिर्च पाउडर और नमक मिलाएं.



-मध्यम आंच पर चलाते हुए किनारों से हल्का सुनहरा और कुरकुरा होने तक पकाएं.



-ऊपर से हरा धनिया डालें.



5. आलू का सूप- (Potato Soup)

सामग्री-

3 आलू

1 गाजर

1 प्याज

1 कप चिकन या वेजिटेबल स्टॉक

2 छोटे चम्मच मक्खन

1 छोटा चम्मच मैदा

दूध

धनिया

नमक और काली मिर्च

विधि-



-मक्खन पिघलाएं और प्याज को भूनें.



-अलग बर्तन में कटे आलू, गाजर, पानी और स्टॉक डालकर उबालें.



-प्याज में मैदा डालकर पेस्ट बनाएं और 2 मिनट तक पकाएं.



-धीरे-धीरे दूध डालें और मिलाएं.



-आलू और गाजर का मिश्रण पेस्ट में डालें.



-धनिया डालकर गरम करें.

