लहसुन खाने के फायदे और नुकसान | Lahsun Khane Ke Fayde Aur Nuksan

Benefits And Side Effects Of Garlic: लहसुन किचन में मौजूद एक ऐसा मसाला है जिसे सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता हैं. कच्चे लहसुन को सेहत के लिए गुणकारी माना जाता है. क्योंकि इसे औषधीय गुणों से भरपूर माना जाता है. लहसुन में एंटी-बायोटिक, एंटी-वायरल, एंटी-फंगल, मैंगनीज, पोटैशियम, आयरन, कैल्शियम और विटामिन जैसे गुण पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मदद कर सकते हैं. लेकिन कुछ लोगों के लिए इसका सेवन नुकसानदायक भी हो सकता है.

लहसुन खाने के फायदे- (Lahsun Khane Ke Fayde)

1. ब्लड प्रेशर-

अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो लहसुन आपके लिए फायदेमंद हो सकता है. लहसुन में बायोएक्टिव सल्फर योगिक, एस-एललिस्सीस्टीन मौजूद होता है, जो ब्लड प्रेशर के लेवल को कम करने में मदद कर सकते हैं.

2. पाचन-

लहसुन पाचन एंजाइमों को उत्तेजित करता है और गैस, अपच और कब्ज जैसी समस्याओं को दूर करने में मदद कर सकता है.

3. वजन घटाने-

लहसुन में थर्मोजेनिक गुण होते हैं जो शरीर में गर्मी पैदा करके चयापचय को तेज करते हैं और फैट को जलाने में मदद कर सकते हैं.

लहसुन खाने के नुकसान- (Lashun Khane Ke Nuksan)

1. मुंह से बदबू-

लहसुन में मौजूद सल्फर यौगिकों के कारण मुंह से बदबू आती है, जो पसीने के माध्यम से शरीर में भी फैल सकती है.

2. खून बहने-

लहसुन में ब्लड-थिनिंग गुण होते हैं, इसलिए बहुत अधिक मात्रा में सेवन करने से रक्तस्राव की समस्या बढ़ सकती है, खासकर सर्जरी के दौरान या चोट लगने पर.

3. एलर्जी-

कुछ लोगों को लहसुन से एलर्जी हो सकती है, जिससे त्वचा पर दाने या रैशेज हो सकते हैं. अगर आपको कुछ ऐसा होता है तो इसे खाने से बचें.

