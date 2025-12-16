विज्ञापन
विशेष लिंक

सेहत में स्‍वाद का तड़का! भूल जाओगे उबले और भुने शकरकंद अगर एक बार चख ल‍िया ये हलवा, नोट करें रेसिपी

Shakarkand Ka Halwa Recipe In Hindi: क्या कभी आपने इसका हलवा ट्राई किया है? अगर नहीं, तो नोट करें पूरी रेसिपी और एक बार घर पर जरूर बनाएं.

Read Time: 2 mins
Share
सेहत में स्‍वाद का तड़का! भूल जाओगे उबले और भुने शकरकंद अगर एक बार चख ल‍िया ये हलवा, नोट करें रेसिपी
Sweet potato halwa recipe

Shakarkand Ka Halwa Recipe In Hindi: सर्दियों के मौसम में शकरकंद का सेवन भरपूर मात्रा में किया जाता है. यह स्वाद के साथ सेहत के लिए भी कमाल मानी जाती है. विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर शकरकंद को उबालकर तो सभी लोग खाते हैं, लेकिन क्या कभी आपने इसका हलवा ट्राई किया है? अगर नहीं, तो नोट करें पूरी रेसिपी और एक बार घर पर जरूर बनाएं.

शकरकंद का हलवा बनाने की रेसिपी क्या है?

सामग्री

  • शकरकंद

  • घी

  • गुड़

  • दूध

  • ड्राई फ्रूट 

  • इलायची पाउडर

इसे भी पढ़ें: इस बार सर्दियों में खाइए ये लड्डू, वजन घटेगा और पेट भी खुश, बनाना भी बेहद आसान

बनाने की विधि?

इस हलवे को बनाने के लिए शकरकंद को धोकर कुकर में उबाल लें. ठंड होने के बाद छिलका उतारकर अच्छे से मैश कर लें. अब एक कड़ाही लें उसमें घी गर्म करके मैश किए हुई शकरकंद डाल दें, थोड़ी देर पकने दें और जब दिखें हल्का सुनहरा रंग आ गया हैं तो उसमें दूध और गुड़ डाल दें. अब थोड़ी देर और पकाएं, जब लगे हलवा गाढ़ा हो गया है, तो इसमें इलायची पाउडर और ड्राई फ्रूट डाल दें और फिर सभी को सर्व करें. 

Watch Video: 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Sweet Potato Halwa, Sweet Potato Halwa Recipe, Sweet Potato Halwa Recipe In Hindi
Get App for Better Experience
Install Now