तंदूर के झंझट में फंसे बिना प्रेशर कुकर मे बनाएं टेस्टी और क्रिस्पी तंदूरी रोटी, नोट करें रेसिपी

Tandoori Roti In Cooker: भारतीय रसोई में इस्तेमाल होने वाला प्रेशर कुकर सिर्फ एक बर्तन नहीं है, बल्कि हर रोज किचन में अनके तरह के खाने बनाने के लिए एक भरोसेमंद साथी भी माना जाता है. अमूमन इसका इस्तेमाल दाल, चावल, सब्जी बनाने के अलावा इसका इस्तेमाल राजमा-छोले उबालने तक ही सीमित रखते हैं. लेकिन अगर आप कुकर को सही तरीके से इस्तेमाल करने का तरीका जान जाएं तो ये कई महंगे किचन अप्लायंसेज की जरूरत को खत्म कर सकता है.

बता दें कि कुकर का तंदूर बानकर उसमें तंदूरी रोटी बनाने का ये तरीका मास्टरशेफ पंकज भदौरिया ने शेयर किया है, उन्होंने बताया कि कैसे एक साधारण प्रेशर कुकर को आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे वो कोई तंदूर, ओवन हो या फिर पॉपकॉर्न मेकर की तरह. खास बात ये है कि इन ट्रिक्स को अपनाने के लिए किसी खास ट्रेनिंग की नहीं, सिर्फ सही तरीका जानना जरूरी है.

ये भी पढ़ें: क्या अमरूद में प्रोटीन होता है? जानें सर्दियों में अमरूद खाने के फायदे

अक्सर आपको घर पर होटल या ढाबे जैसी तंदूरी रोटी बनाना मुश्किल लगता है, तो आज आपके कुकर का ये हैक्स आपके काम आ सकता है. बता दें कि आपके तंदूर की समस्या को दूर करने में मदद कर सकता है कुकर. इसके लिए सबसे पहले आटे की रोटी बेल लें और उसकी एक साइड पर हल्का पानी लगा दें. इसके बाद उसे प्रेशर कुकर की अंदर की दीवार की तरफ सावधानी से लगा दें.

अब कुकर के ढक्कन को हटाकर गैस पर उल्टा कर के रख दें. जब सीधी आंच रोटी पर पड़ती है, तो वह फूलने लगती है और उस पर तंदूर जैसी हल्की जलन के निशान आने लगते हैं. कुछ ही मिनटों में रोटी या नान बिल्कुल वैसा बन जाता है, जैसा ढाबों या रेस्टोरेंट में परोसा जाता है. अंदर से नरम और ऊपर से हल्का कुरकुरा. इस तरह कुकर सिर्फ उबालने का बर्तन नहीं रह जाता, बल्कि एक मल्टी-टास्किंग किचन टूल बन जाता है. यही वजह है कि भारतीय रसोई में प्रेशर कुकर की अहमियत आज भी सबसे खास मानी जाती है.

History of Samosa- Swaad Ka Safar | समोसे का इतिहास | जानें ईरान से भारत कैसे पहुंचा समोसा

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)