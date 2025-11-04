काला अंडा या सफेद अंडा किसमें है ज्यादा प्रोटीन, जानें एक दिन में कितना Egg खाएं

अंडा एक ऐसा फूड आइटम है जिसे दुनियाभर में सबसे ज्यादा ब्रेकफास्ट में खाया जाता है. अंडे को प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है. इसे ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक में शामिल कर सकते हैं. सबसे अच्छी बात ये कि इससे कई तरह की रेसिपीज बनाई जा सकती हैं वो भी कम समय में. आपको बता दें कि अंडे में विटामिन ए, विटामिन बी12, विटामिन डी, विटामिन ई, आयरन, सेलेनियम, फास्फोरस और अन्य महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं. इतना ही नहीं इसमें कोलीन, ल्यूटिन और ज़ेक्सैंथिन होते हैं. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि काले या सफेद कौन से अंडे में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है.

अगर आप भी इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि किसमें ज्यादा प्रोटीन होता है तो आपको बात दें कि काला अंडा और सफेद अंडा दोनों ही प्रोटीन के अच्छे सोर्स हैं, लेकिन काला अंडा थोड़ा आगे निकल जाता है. काले अंडे में लगभग 15.6 ग्राम प्रोटीन होता है, जो सफेद अंडों के मुकाबले लगभग दोगुना है. सफेद अंडे में भी प्रोटीन की अच्छी मात्रा होती है, लेकिन इसमें लगभग 6-7 ग्राम प्रति अंडा है.

काले अंडे के फायदे- (Kala Anda Khane Ke Fayde)

काले अंडे में प्रोटीन के अलावा विटामिन और मिनरल्स भी अधिक होते हैं, जो बाल, स्किन और इम्युनिटी के लिए अच्छे होते हैं. इसके अलावा, काले अंडे में फैट और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी कम होती है, जो इसे सेहत के लिए हेल्दी माना जाता है.

सफेद अंडे के फायदे- (Safed Anda Khane Ke Fayde)

अंडे पोषण का भंडार हैं, सफेद अंडे में भी प्रोटीन के साथ कई ऐसे गुण पाए जाते हैं जो शरीर को कई तरह से लाभ पहुंचा सकते हैं.

एक दिन में कितने अंडे खा सकते हैं- (How Much Egg Eat Per Days)

एक दिन में अंडे की मात्रा व्यक्ति की उम्र, लिंग, शारीरिक गतिविधि और स्वास्थ्य स्थिति पर निर्भर करती है. आमतौर र हेल्दी व्यक्ति एक दिन 1-2 अंडे खा सकता है.

