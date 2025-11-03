विज्ञापन
विशेष लिंक

काजू-बादाम भी फेल हैं इस सस्ते से ड्राई फ्रूट्स के आगे, इन लोगों को जरूर करना चाहिए इसका सेवन

Chilgoza Khane Ke Fayde: सर्दियों के मौसम में ड्राई फ्रूट्स का सेवन सेहत के लिए कमाल माना जाता है. अगर आप भी शरीर को सेहतमंद रखना चाहते हैं तो चिलगोजा को डाइट में शामिल कर सकते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
काजू-बादाम भी फेल हैं इस सस्ते से ड्राई फ्रूट्स के आगे, इन लोगों को जरूर करना चाहिए इसका सेवन
Chilgoza Benefits: चिलगोजा खाने के फायदे.

Chilgoza Eating Benefits: ठंड का मौसम आते ही हममें से ज्यादातर लोग ड्राई फ्रूट्स का सेवन करना पसंद करते हैं. क्योंकि इनकी तासीर गर्म होती है जो शरीर को अंदर से गरम रखने का काम करते हैं. आमतौर पर हम सभी काजू बादाम, किशमिश और अखरोट जैसे ड्राई फ्रूट्स का सेवन करते हैं. लेकिन क्या आप ये जानते हैं काजू, बादाम, किशमिश के अलावा भी एक ऐसा ड्राई फ्रूट्स है जिसे सेहत के लिए कमाल माना जाता है. जी हां आपने बिल्कुल सही सुना है. हम बात कर रहे हैं चिलगोजा की. ये बाकि ड्राई फ्रूट्स की तुलना में इतना पॉपुलर नहीं है. लेकिन इसे सेहत के लिए बेहद गुणकारी माना जाता है. तो चलिए जानते हैं इसके फायदे और खाने का तरीका.

चिलगोजा को सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है क्योंकि इसमें विटामिन ई, फाइबर, प्रोटीन, मैग्नीशियम, कैल्शियम और फास्फोरस जैसे कई अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर को कई लाभ पहुंचाने में मददगार हैं. 

कैसे करें चिलगोजा का सेवन- (Right Ways To Eat Chilgoza)

चिलगोजा को डाइट में कई तरह से शामिल किया जा सकता है. इसे चाकू से छीलने की जगह साफ हाथों से छीलकर खाएं. इसे भून कर खा सकते हैं या सब्जी में डालकर भी खा सकते हैं, सलाद में भी डालकर भी खा सकते हैं.

सामग्री-

  • चिलगोजा (पाइन नट्स)
  • सलाद पत्तियां (लेट्यूस, पालक, आदि)
  • टमाटर, बारीक कटे हुए
  • ककड़ी, बारीक कटी हुई
  • लाल प्याज, बारीक कटा हुआ
  • फेटा चीज़ (वैकल्पिक)
  • जैतून का तेल
  • नींबू का रस
  • नमक स्वादानुसार
  • हर्ब्स (जैसे पुदीना या अजवायन) सजाने के लिए

विधि-
चिलगोजा को हल्का भून लें या बिना तेल के तवे पर खुशबू आने तक सेंकें. एक बड़े बाउल में सलाद पत्तियां, टमाटर, ककड़ी, और लाल प्याज मिलाएं. भुने हुए चिलगोजा सलाद में मिलाएं. जैतून का तेल और नींबू का रस मिलाकर सलाद पर डालें. फेटा चीज़ को सलाद में मिलाएं और नमक डालें. फ्रेश हर्ब्स से सजाकर सर्व करें.

ये भी पढ़ें- रोजाना मेथी का पानी पीने से क्या होता है? मेथी का पानी कब पीना चाहिए, जानिए क्या कहता है आयुर्वेद और विज्ञान 

Latest and Breaking News on NDTV

चिलगोजा खाने के फायदे- Health Benefits Of Eating Chilgoza:

डायबिटीज मरीजों के लिए फायदेमंद है चिलगोजा का सेवन. क्योंकि इसमें एंटी-डायबेटिक गुण होने के कारण ये शरीर में इंसुलिन की मात्रा को बढ़ाने में मदद कर सकता है. इतना ही नहीं ये मोटापा कम करने में भी मददगार है. अगर आप अपने बढ़े हुए वजन से परेशान हैं और इसे कम करना चाहते हैं तो आप चिलगोजा सलाद का सेवन कर सकते हैं.

एनेस्थीसिया कैसे सुन्न कर देता है शरीर? क्यों लोग डरते हैं इससे, जानिए इससे जुड़े मिथ्स और फैक्ट्स...

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Chilgoza Dry Fruits More Powerful Then Cashew And Almond, Chilgoza Khane Ke Fayde, Pine Nuts Salad Recipe, Chilgoza Benefits, Chilgoza For Health, What Happens If You Eat Chilgoza
Get App for Better Experience
Install Now