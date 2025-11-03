भुने हुए मखाना खाने के क्या फायदे हैं? एक दिन में कितने मखाने खाने चाहिए?

Are Roasted Makhana Healthy: अगर आप भी कुछ ऐसे स्नैक्स की तलाश में हैं जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी अच्छे हों, तो स्टोरी में बने रहिए. आज हम आपको एक ऐसे हेल्दी ऑप्शन के बारे में बताने वाले हैं जो शरीर को कई तरह के फायदे पहुंचा सकते हैं. हम बात कर रहे हैं भुने हुए मखाने की जो न सिर्फ खाने में हल्के और कुरकुरे होते हैं, बल्कि कई ऐसे पोषक तत्वों से भरपूर भी होते हैं जो शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में मदद कर सकते हैं. तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं भुने मखाने खाने से क्या-क्या फायदे होते हैं और इसे अपने रोजाना के आहार में क्यों शामिल करना चाहिए.

मखाना को भूनकर खाने से क्या होता है?

वजन: भुने हुए मखाने उन लोगों के लिए बहुत अच्छा स्नैक है जो वजन कम करना चाहते हैं. इसमें कैलोरी कम होती है और फाइबर ज्यादा होता है जो पेट को लंबे समय तक भरा रखता है, जिससे बार-बार भूख लगने की इच्छा कम होती है और वजन को कंट्रोल में रखा जा सकता है. अगर आप शाम को चिप्स या बिस्किट की जगह भुना मखाना खाएंगे, तो यह वजन घटाने में मददगार साबित हो सकता है.

दिल: मखाने में पाए जाने वाले मैग्नीशियम, फॉस्फोरस और पोटैशियम जैसे तत्व दिल को मजबूत बनाए रखने में मदद कर सकते हैं. यह ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखते हैं और शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद कर सकते हैं. अगर आप रोजाना थोड़ी मात्रा में भुना हुआ मखाना खाएं, तो हार्ट से जुड़ी बीमारियों का खतरा कम किया जा सकता है.

पाचन: मखाना फाइबर का एक बेहतरीन स्रोत है, जो पाचन क्रिया को दुरुस्त रखने में मदद कर सकता है और कब्ज, गैस और एसिडिटी जैसी समस्याओं को दूर कर सकता है. जिन लोगों को पेट से जुड़ी दिक्कतें रहती हैं उनके लिए भुने मखाने का सेवन फायदेमंद साबित हो सकता है.

हड्डियां: मखाने में कैल्शियम की मात्रा अच्छी होती है, जो हड्डियों को मजबूत बनाने में बेहद मददगार साबित हो सकती है. बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं के लिए यह एक पौष्टिक नाश्ता हो सकता है. नियमित रूप से भुना मखाना खाने से हड्डियों में दर्द, कमजोरी और जोड़ों की समस्या में राहत पाई जा सकती है.

एक दिन में कितने मखाने खाने चाहिए?

एक दिन में 20 से 30 ग्राम मखाना खाना पर्याप्त माना जा सकता है. जरूरत से ज्यादा इसका सेवन पाचन संबंधी समस्याओं का कारण बन सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)