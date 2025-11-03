विज्ञापन
विशेष लिंक

1 महीने तक चीनी नहीं खाने से क्या होता है? जानकर उड़ जाएंगे होश

Benefits Of Not Eating Sugar For A Month: आइए जानते हैं एक महीना चीनी न खाने से आपके शरीर में क्या-क्या बदलाव आ सकते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
1 महीने तक चीनी नहीं खाने से क्या होता है? जानकर उड़ जाएंगे होश
What happens if you stop eating sugar suddenly?

Benefits Of Not Eating Sugar For A Month: चाय हो या कॉफी, मिठाइयां हो या जूस आज के समय में रोजमर्रा की जिंदगी में चीनी हर जगह मौजूद है, लेकिन क्या आप जानते हैं मीठा खाने में जितना स्वादिष्ट होता है शरीर के लिए उतना ही नुकसानदायक है. जरूरत से ज्यादा चीनी का सेवन से मोटापा, डायबिटीज, थकान और त्वचा जैसी कई समस्याओं का कारण बन सकता है. ऐसे में अगर आप सिर्फ एक महीना चीनी खाना बंद कर देते हैं, तो आपके शरीर और मन दोनों को कई तरह के फायदे हो सकते हैं. आइए जानते हैं एक महीना चीनी न खाने से आपके शरीर में क्या-क्या बदलाव आ सकते हैं.

एक महीने तक बिना चीनी खाने से क्या होता है?

वजन: चीनी में कैलोरी ज्यादा होती है, जो शरीर में फैट के रूप में जमा हो जाती है.  ऐसे में जब आप चीनी खाना बंद करते हैं, तो शरीर को अतिरिक्त कैलोरी नहीं मिलती और धीरे-धीरे वजन कम होने लगता है. अगर आप अपनी डाइट से चीनी बाहर निकालते हैं तो सिर्फ एक महीने में आप अपने पेट और कमर की चर्बी में फर्क महसूस करने लगेंगे.

इसे भी पढ़ें: 100 बीमारियों का काल है रोज का एक अमरूद, आज से शुरू कर दें खाना

स्किन: जरूरत से ज्यादा चीनी का सेवन त्वचा पर दाने, मुंहासे और झुर्रियां का कारण बन सकता है. जब आप चीनी छोड़ते हैं, तो त्वचा के अंदर सूजन कम हो सकती है और चेहरे की चमक वापिस आ सकती है. अगर आप एक महिना चीनी नहीं खाएंगे तो आपकी त्वचा न केवल हेल्दी रहेगी, बल्कि नेचुरली  ग्लो भी करेगी.

ब्लड शुगर: जब आप रोजाना चीनी खाते हैं, तो ब्लड शुगर लेवल ऊपर-नीचे होता रहता है. जिससे ज्यादा भूख लगती है और मूड में उतार-चढ़ाव आता है. अगर आप एक महीना चीनी छोड़ते हैं तो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रख सकते हैं जिससे हार्मोन संतुलित रहते हैं और दिनभर मन ठीक रहता है.

दिल: चीनी का ज्यादा सेवन ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकता है, जिससे दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है. एक महीना चीनी न खाने से ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखा जा सकता है और दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा कम किया जा सकता है.

Watch Video: 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
No Sugar For A Month, Sugar-free Diet, Benefits Of No Sugar, Body Changes After No Sugar, Sugar Side Effects
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com