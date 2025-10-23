विज्ञापन
विशेष लिंक

Bhai Dooj 2025: भाई दूज पर अपने प्यारे भाई को खिलाएं 5 यूनिक स्वीट्स, जान लीजिए आसान रेसिपी

Bhai Dooj 2025 Sweets: इस भाई दूज पर ट्रेडिशनल मिठाइयों से हटकर कुछ नया ट्राई करें. ये 5 यूनिक डिजर्ट न सिर्फ स्वादिष्ट हैं, बल्कि बनाने में आसान और हेल्दी भी हैं. भाई के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है?

Read Time: 4 mins
Share
Bhai Dooj 2025: भाई दूज पर अपने प्यारे भाई को खिलाएं 5 यूनिक स्वीट्स, जान लीजिए आसान रेसिपी
Bhai Dooj 2025: भाई दूज पर घर पर बनाएं ट्राई करें ये 5 यूनिक रेसिपीज.

Best Sweet Recipes for Bhai Dooj: आज यानि 23 अक्तूबर को भाई दूज का त्योहार मनाया जा रहा है. भाई दूज का त्योहार भाई-बहन के रिश्ते की मिठास को और गहरा करने का दिन होता है. इस दिन बहनें अपने भाइयों को तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं और भाई उन्हें उपहार देते हैं. लेकिन, इस प्यार भरे दिन को और खास बनाने का सबसे अच्छा तरीका है घर की बनी मिठाई. इस बार क्यों न कुछ हटकर ट्राई करें? चलिए जानते हैं 5 यूनिक डिजर्ट जो आप अपने भाई के लिए बना सकती हैं, वो भी आसान रेसिपी के साथ.

ये भी पढ़ें: इस भाई दूज घर पर बनाएं स्वादिष्ट मूंगफली की बर्फी, नोट कर लें आसान रेसिपी और खास टिप्स

भाई दूज स्पेशल रेसिपीज (Bhai Dooj Special Recipes)

1. चॉकलेट बेसन लड्डू

बेसन के लड्डू तो आपने कई बार बनाए होंगे, लेकिन इसमें चॉकलेट मिलाकर आप इसे एक नया ट्विस्ट दे सकती हैं. इसके लिए आपको चाहिए बेसन, घी, चीनी, कोको पाउडर, ड्राई फ्रूट्स.

रेसिपी: बेसन को घी में भूनें जब तक खुशबू आने लगे. फिर उसमें कोको पाउडर और पिसी चीनी मिलाएं. ठंडा होने पर गोल लड्डू बना लें और ऊपर से ड्राई फ्रूट्स लगाएं.

ये भी पढ़ें: खाली पेट तली हुई चीजें खाने से क्या होता है? जान लें नुकसान जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे

2. नारियल-खजूर रोल्स

बिना चीनी के हेल्दी मिठाई जो बच्चों और बुजुर्गों दोनों को पसंद आए. इसके लिए आपके पास होना चाहिए ताजा नारियल, खजूर, इलायची पाउडर.

रेसिपी: खजूर को मिक्सी में पीस लें. नारियल को हल्का सा भूनें और खजूर में मिलाएं. रोल बनाकर फ्रिज में सेट करें। काटकर सर्व करें.

3. मूंगफली की बर्फी

ये एक सस्ती, स्वादिष्ट और प्रोटीन से भरपूर मिठाई. इसे बनाने के लिए आपको चाहिए मूंगफली, चीनी, मिल्क पाउडर औ घी.

रेसिपी: मूंगफली को रोस्ट करके पीस लें. चीनी और मिल्क पाउडर से चाशनी बनाएं और उसमें मूंगफली मिलाएं। घी लगी थाली में फैलाएं, ठंडा करें और काट लें.

ये भी पढ़ें: असली लौंग की पहचान कैसे करें? अपनाएं ये तरीका, मिनटों में सामने आजाएगा सच

Latest and Breaking News on NDTV

4. ब्रेड मलाई टोस्ट

इंस्टेंट डिज़र्ट जो दिखने में रिच और खाने में लाजवाब है. इसे बनाने के लिए आपके पास होना चाहिए ब्रेड स्लाइस, दूध, कंडेंस्ड मिल्क, केसर, इलायची.

रेसिपी: ब्रेड को घी में हल्का फ्राई करें. दूध में केसर और इलायची डालकर उबालें. इसमें कंडेंस्ड मिल्क मिलाएं. अब ब्रेड पर मलाई डालें और ठंडा करके सर्व करें.

5. फ्रूट एंड नट कुल्फी

भाई दूज पर कुछ ठंडा और हेल्दी ट्राई करना चाहें तो ये परफेक्ट है. आपको चाहिए दूध, ड्राई फ्रूट्स, कटे हुए फल (सेब, केला, अंगूर), शहद.

रेसिपी: दूध को गाढ़ा करें, उसमें शहद और ड्राई फ्रूट्स मिलाएं. कटे फल डालें और कुल्फी मोल्ड में भरकर फ्रीजर में रखें. 4 घंटे बाद तैयार.

ये भी पढ़ें: रोज एक एवोकाडो खाने के 4 बड़े फायदे

खास टिप्स

  • डिजर्ट को सुंदर तरीके से सजाएं, ताकि भाई को लगे कि आपने दिल से बनाया है.
  • अगर भाई हेल्थ कॉन्शस है, तो चीनी की जगह शहद या गुड़ का इस्तेमाल करें.
  • हर मिठाई में थोड़ा पर्सनल टच जोड़ें, जैसे भाई की पसंद का फ्लेवर या रंग.

कैसे बनाएं भाई दूज को यादगार?

  • मिठाई के साथ एक छोटा सा कार्ड या नोट लिखें जिसमें भाई के लिए प्यार भरे शब्द हों.
  • डिजर्ट को एक सुंदर बॉक्स में पैक करें और तिलक की थाली के साथ रखें.
  • चाहें तो एक छोटा सा वीडियो बनाएं जिसमें आप मिठाई बनाते हुए दिखें, भाई के लिए ये सबसे प्यारा गिफ्ट होगा.

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar: Stress, Anxiety, से लेकर Relationship, Spirituality तक हर बात

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bhai Dooj 2025 Sweets, Bhai Dooj Special Recipes, Bhai Dooj Dessert Ideas, Unique Sweets For Bhai Dooj, Bhai Dooj 2025 Celebration Food, Bhai Dooj Mithai For Brother, Bhai Dooj Easy Sweet Recipes, Bhai Dooj 2025 Food Ideas, Easy Indian Sweet Recipes, Quick Festive Desserts, Dry Fruit Sweets Recipe, 5 Sweets For Bhai Dooj, How To Make Sweets For Bhai Dooj 2025, Best Sweet Recipes For Bhai Dooj Celebration, Bhai Dooj 2025 Food Ideas For Brother
Get App for Better Experience
Install Now