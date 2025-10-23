Bhai Dooj 2025: इस भाई दूज घर पर बनाएं स्वादिष्ट मूंगफली की बर्फी, नोट कर लें आसान रेसिपी और खास टिप्स

Peanut Barfi Recipe: भाई दूज का त्योहार भाई-बहन के रिश्ते की मिठास को और गहरा करने का मौका होता है. इस दिन बहनें अपने भाइयों को तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं और भाई उन्हें उपहार देते हैं. लेकिन, इस प्यार भरे दिन को और खास बनाने का सबसे अच्छा तरीका है घर की बनी मिठाई. इस बार क्यों न कुछ हटकर ट्राई करें? चलिए बनाते हैं मूंगफली की बर्फी, जो स्वाद में लाजवाब और सेहत के लिए भी फायदेमंद है. यहां जानिए इस भाई दूज पर घर पर स्वादिष्ट मूंगफली की बर्फी बनाने का आसान रेसिपी.

मूंगफली की बर्फी क्यों है खास? (Why is Peanut Barfi Special?)

पौष्टिकता से भरपूर: मूंगफली में प्रोटीन, हेल्दी फैट्स और मिनरल्स होते हैं जो शरीर को एनर्जी देते हैं.

सस्ती और आसान: इसकी सामग्री घर में आसानी से मिल जाती है और बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता.

फेस्टिव टच: भाई दूज जैसे त्योहार पर यह मिठाई एक नया स्वाद और प्यार का एहसास देती है.

मूंगफली की बर्फी बनाने के लिए सामग्री

मूंगफली - 250 ग्राम

चीनी - 150 ग्राम

मिल्क पाउडर - 2 चम्मच

इलायची पाउडर - आधा चम्मच

घी - थाली को चिकना करने के लिए

पानी - 2–3 चम्मच (चाशनी के लिए)

मूंगफली की बर्फी की आसान स्टेप-बाय-स्टेप रेसिपी (Easy Step-by-Step Recipe of Peanut Burfi)

स्टेप 1: मूंगफली रोस्ट करें एक कढ़ाई में मूंगफली को ड्राई रोस्ट करें जब तक वो हल्की ब्राउन न हो जाए. फिर ठंडा करके उसका छिलका निकालें और मिक्सी में पीसकर पाउडर बना लें.

स्टेप 2: चाशनी तैयार करें कढ़ाई में चीनी और पानी डालें. धीमी आंच पर पकाएं जब तक एक तार की चाशनी न बन जाए. इसमें मिल्क पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स करें.

स्टेप 3: मूंगफली मिलाएं अब पीसी हुई मूंगफली को चाशनी में डालें और लगातार चलाते रहें. जब मिश्रण गाढ़ा हो जाए और कढ़ाई छोड़ने लगे, तो गैस बंद कर दें.

स्टेप 4: सेट करें और काटें घी लगी थाली में मिश्रण को फैलाएं. ठंडा होने पर चौकोर टुकड़ों में काटें. अब आपकी स्वादिष्ट मूंगफली की बर्फी तैयार है.

कुछ खास टिप्स

मूंगफली को ज्यादा भूनने से बचें, वरना उसका स्वाद कड़वा हो सकता है.

चाशनी की एक तार की कंसिस्टेंसी जरूरी है, नहीं तो बर्फी सख्त या चिपचिपी हो सकती है.

इलायची पाउडर से स्वाद में एक खास मिठास और खुशबू आती है, इसे मिस न करें.

भाई दूज पर इस मिठाई को कैसे पेश करें?

एक सुंदर थाली में बर्फी के साथ तिलक की सामग्री रखें.

साथ में एक छोटा सा गिफ्ट या कार्ड जोड़ें जिसमें भाई के लिए प्यार भरे शब्द हों.

चाहें तो बर्फी को रंगीन पेपर में लपेटकर एक मिठाई बॉक्स में भी रख सकते हैं.

इस भाई दूज पर मूंगफली की बर्फी बनाकर आप न सिर्फ अपने भाई को स्वादिष्ट मिठाई का तोहफा देंगे, बल्कि अपने हाथों से बनाई गई चीज का प्यार भी उसमें शामिल होगा. यह रेसिपी आसान है, हेल्दी है और त्योहार की मिठास को दोगुना कर देती है.

