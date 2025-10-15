विज्ञापन
Bhai Dooj 2025: कब है भाई दूज? जानें सही तिथि और स्पेशल रेसिपी

Bhai Dooj 2025 Date: हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भाई दूज मनाया जाता है. भाई का मुंह मीठा कराने के लिए इन डिशेज को करें ट्राई.

Read Time: 3 mins
Bhai Dooj 2025: कब है भाई दूज? जानें सही तिथि और स्पेशल रेसिपी
Bhai Dooj 2025 Date: कब है भाई दूध.

Bhai Dooj 2025 Date:  दीपावली के दो दिन बाद भाई दूज का पर्व मनाया जाता है. इस बार भाई दूज 23 अक्टूबर को मनाया जाएगा. भाई दूज को भैयादूज, भाऊ बीज और भातृ द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है. हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भाई दूज मनाया जाता है. इस दिन बहनें व्रत, पूजा और कथा आदि करके भाई की लंबी आयु और समृद्धि की कामना करते हुए माथे पर तिलक लगाकर मीठा खिलाती हैं. इसके बदले भाई उनकी रक्षा का संकल्प लेते हुए गिफ्ट देते हैं. मान्यता है कि भाई दूज के दिन पूजा करने के साथ ही व्रत कथा भी जरूर सुननी और पढ़नी चाहिए. अगर आप भी इस दिन कुछ अपने हाथ से बनाकर भाई को खिलाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं.

भाई दूज स्पेशल काजू कतली रेसिपी- (Bhai Dooj Special Recipe)

सामग्रीः

  • काजू
  • चीनी
  • दूध या खोया
  • चांदी का वर्क
  • घी

विधि-

काजू की बर्फी बहुत ही लोकप्रिय मिठाई है. इसको बनाने के लिए सबसे पहले काजू और दूध को एक साख मिलाकर पेस्ट तैयार कर लें. काजी पेस्ट में चीनी डालें. हल्की आंच पर पकाएं, जब चीनी घुल जाए, तो मिक्सचर को एक बार उबाल लें. मीडियम आंच पर मिक्सचर को चलाते रहे. जब मिक्सचर पैन का किनारा छोड़ने लगे और गूंथे हुए आटे की तरह हो जाए, तो इसे आंच से उतार लें. फिर एक बर्तन में घी लगाएं और उसे उस बर्तन में जमा दें. ऊपर से चांदी का वर्क लगाएं. जब ये ठंडा हो जाएं तो इसकी डायमंड सेव में पीस कर लें. 

ये भी पढ़ें- आज क्या बनाऊं: इन 4 लोगों के लिए रामबाण से कम नहीं बाजरा लड्डू, फटाफट नोट करें रेसिपी 

कोकोनट लड्डू रेसिपी- (Coconut Laddu Recipe)

मीठा खाने के शौकीनों के लिए कोकोनट और नट्स लड्डू बढ़िया ऑप्शन है. ग्रेटेड कोकोनट को भून लें, नट्स मिक्स करें और स्टेविया से बांध लें. ये लो शुगर और हाई प्रोटीन वाला है. घर पर 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है, और एक लड्डू से मीठे की तलब शांत हो जाती है. इन्हें कई दिनों तक स्टोर करके भी रख सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

